Sport

Mondial 2026: on sait à quelle heure la Suisse jouera ses matches

La Nati fait un grand pas vers le Mondial 2026
Pour le Mondial aux USA, la Nati hérite d'un bon groupe et d'un bon horaire (pour les téléspectateurs).Image: AP TT News Agency

Mondial 2026: on sait à quelle heure la Suisse jouera ses matches

Le décalage horaire sera favorable aux téléspectateurs helvétiques.
06.12.2025, 20:2106.12.2025, 20:21

L'équipe de Suisse jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h00, heure suisse. Le calendrier de la compétition a été confirmé samedi par la FIFA.

Commentaire
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati

Comme annoncé la veille, la sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Elles débuteront toutes à 12h00 heure locale, soit 21h00 en Suisse.

Granit Xhaka et ses coéquipiers entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara, dans le stade de football américain des San Francisco 49ers.

Ils affronteront ensuite le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) à Inglewood le jeudi 18 juin, dans le stade ultramoderne de la région de Los Angeles.

Analyse
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump

Le troisième match face au Canada, pays-hôte, est agendé au mercredi 24 juin à Vancouver, dans le stade ayant accueilli les cérémonies d'ouverture et de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2010.

A noter que le match d'ouverture (Mexique – Afrique du Sud) et la finale auront également lieu à 21h00, heure suisse. (ats)

