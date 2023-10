Un adolescent de 15 ans blessé après des coups de feu à Zurich

La procédure pénale contre Michaël Lauber et des co-accusés est classée

Selon les enquêteurs, plusieurs personnes s'étaient disputées auparavant dans une rue proche du lieu où l'adolescent a été trouvé. L'une d'elles a apparemment sorti une arme de poing. Les participants à la dispute se sont enfuis et des coups de feu ont été tirés sur les fuyards .

La police a été informée mardi vers 19h15 qu'une personne avait été blessée dans une rue située près de la Limmat. Plusieurs patrouilles ont été envoyées sur place et ont trouvé un adolescent de 15 ans blessé , a indiqué jeudi la police municipale zurichoise.

Plus de «Suisse»

Des coups de feu ont été tirés mardi soir dans le Kreis 10 à Zurich et un adolescent âgé de 15 ans a été blessé en fuyant. Selon les premiers éléments de l'enquête, une dispute a éclaté entre plusieurs personnes.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Les plus lus

Cette mine d'or «suisse» est une plaie

La multinationale genevoise des métaux précieux MKS Pamp achète tout l'or d'une mine problématique pour le raffiner au Tessin. Malgré des dégâts environnementaux répétés, la multinationale ne veut pas se séparer de la mine.

Des cichlidés, des poissons-pipe et des écrevisses vivent dans la rivière Marvoe. Cette rivière étroite serpente à travers l'Etat du Liberia, en Afrique de l'Est. L'eau et les poissons sont la base de la vie de différentes communautés vivant le long de la rivière. En mai 2022, des villageois découvrent la mort de poissons. Ils alertent l'Agence de protection de l'environnement libérienne qui ouvre une enquête.