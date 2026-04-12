Une Zurichoise gravement blessée dans un accident de trottinette

La police municipale de Zurich a dû intervenir pour un grave accident de trottinette électrique (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un accident de trottinette électrique a fait un blessé grave en ville de Zurich samedi. Les jours d'une femme de 48 ans sont en danger.

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Une femme âgée de 48 ans et circulant sur une trottinette électrique a été grièvement blessée samedi en fin d'après-midi en ville de Zurich. Ses jours sont en danger, a indiqué la police municipale dimanche. Les circonstances de l'accident sont pour l'heure inconnue.

La police municipale a été appelée peu après 17h30 pour un accident survenu dans le 4e arrondissement, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Sur place, les secours ont trouvé une conductrice de trottinette électrique âgée de 48 ans, gravement blessée, qui avait chuté pour des raisons encore inconnues.

Elle a reçu les premiers soins médicaux par les ambulanciers puis a été transportée à l'hôpital. Encore floues, les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête de la police municipale de Zurich. (btr/ats)