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Un avion Swiss trace un cœur pour l'équipe suisse de hockey

Swiss a offert un hommage insolite à la Nati

La Suisse a perdu la finale du mondial de hockey face à la Finlande. Mais un avion Swiss a, malgré tout, offert son soutien d'une façon insolite.
01.06.2026, 08:2401.06.2026, 08:24

Malgré une troisième finale de Coupe du monde de hockey sur glace perdue de suite, l'équipe de Suisse a reçu plusieurs félicitations dimanche soir. «Le sport est toujours magnifique, souvent cruel», a écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur le réseau social X.

«Bravo et remerciements appuyés à toutes celles et ceux qui ont permis cette superbe édition des championnats du monde» disputés à Zurich et Fribourg, a-t-il ajouté.

«C'est nul»: dans ce pub romand, l'espoir s'est envolé

Pour le ministre suisse des sports, Martin Pfister, «l'équipe nationale de hockey sur glace a enthousiasmé la Suisse et montré ce qu'est le véritable esprit d'équipe». «Ceux qui jouent avec un tel engagement méritent notre respect», a-t-il assuré dans son message sur X.

Un avion Swiss trace un coeur sur Zurich

Un avion Swiss trace un coeur dans le ciel pour l&#039;équipe suisse de hockey
Image: capture d'écran

Un avion de la compagnie aérienne Swiss a effectué un tour en forme de cœur au-dessus de Zurich à l'issue de la finale pour féliciter la Suisse pour sa médaille d'argent. La compagnie aérienne s'était coordonnée avec Skyguide pour la manoeuvre, a indiqué le contrôleur aérien dans un communiqué dimanche soir.

Swiss dévoile par erreur sa prochaine destination long-courrier

La plateforme Flightradar24 a publié sur X une vidéo de la trajectoire de l'avion, montrant un cœur s’étendant de Kloten à Zurich et Winterthur.

Après avoir dessiné le cœur, l’avion LX1848 a poursuivi son vol au-dessus de Kloten jusqu'à Thessalonique en Grèce, a précisé Skyguide. «Toutes les règles ont été respectées et la sécurité a été assurée à tout moment». (ats/hun)

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