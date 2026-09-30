L'un des malfrats a été grièvement blessé dans l'explosion à Thayngen (SH). Image: Police cantonale de Schaffhouse

Ce voleur n'aurait pas dû dynamiter un bancomat suisse

Des malfrats s'en sont pris mercredi à un distributeur de billets à Thayngen (SH). L'un d'eux a été retrouvé grièvement blessé sur place.

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Des malfaiteurs ont fait sauter une bancomat mercredi au petit matin à Thayngen (SH). L'un d'entre eux a été grièvement blessé dans l'explosion. Les deux autres voleurs ont pris la fuite.

Le bancomat a été attaqué vers 04h00, indique la police cantonale schaffhousoise. Sur place, les policiers ont trouvé un Néerlandais grièvement blessé à une main et à une cuisse. Il s'agit de l'un des trois malfrats. L'homme a été hospitalisé.

Les recherches des deux autres voleurs se poursuivent. La commune de Thayngen est limitrophe à l'Allemagne. (jzs/ats)