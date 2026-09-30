Ce voleur n'aurait pas dû dynamiter un bancomat suisse
Des malfrats s'en sont pris mercredi à un distributeur de billets à Thayngen (SH). L'un d'eux a été retrouvé grièvement blessé sur place.
Des malfaiteurs ont fait sauter une bancomat mercredi au petit matin à Thayngen (SH). L'un d'entre eux a été grièvement blessé dans l'explosion. Les deux autres voleurs ont pris la fuite.
Le bancomat a été attaqué vers 04h00, indique la police cantonale schaffhousoise. Sur place, les policiers ont trouvé un Néerlandais grièvement blessé à une main et à une cuisse. Il s'agit de l'un des trois malfrats. L'homme a été hospitalisé.
Les recherches des deux autres voleurs se poursuivent. La commune de Thayngen est limitrophe à l'Allemagne. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou