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Leur folle course-poursuite a très mal fini à Genève

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Julien et Kelly, des policiers de la gendarmerie Genevoise, patrouillent en voiture de police feux bleus enclenches ce mardi 18 mars 2025 a Geneve. Une confer ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Leur folle course-poursuite a très mal fini à Genève

Une voiture a forcé un barrage de police jeudi soir au bout du lac, avant de terminer sa course contre un mur. L'incident a fait trois blessés.
10.04.2026, 14:0910.04.2026, 14:10

Un barrage de police forcé, une collision frontale et un mur percuté: une course-poursuite est survenue jeudi soir à Vésenaz (GE), rapporte 20 minutes.

Le tout est parti du freinage suspect d'une voiture à un feu rouge, vers 21h45, où «patientaient» des gendarmes. Enclenchant les feux bleus, ces derniers ont décidé de procéder à un contrôle en plaçant leur véhicule devant l'auto concernée.

La traque de ces suspects pose problème à la police en Suisse

Mais au moment de descendre, relate le média romand, les agents se sont vus contourner par la voiture, qui a pris la fuite.

Ils n'ont pu «que constater les faits»

Les fuyards ne sont toutefois pas allés bien loin puisqu'ils ont été retrouvés quelque 500 mètres plus loin. Selon 20 minutes, ils on en effet provoqué une collision frontale avec une autre voiture avant de finir leur course contre le mur d'une propriété.

Distancés, les gendarmes n'ont pas assisté à l'accident et n'ont pu «que constater les faits», indique une porte-parole de la police genevoise au portail romand.

Cette arnaque au parking arrive à Lausanne, après Genève et Nyon

La conductrice du véhicule percuté a été légèrement blessée, tout comme les deux occupants de la voiture en fuite dont le passager a dû être désincarcéré. Ils ont tous deux été conduits aux urgences mais leur pronostic vital n'est pas engagé. (jzs)

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