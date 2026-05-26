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Voici ce qu'il faut savoir de la mini-pleine lune bleue de mai

Vollmond in der Nacht Der in der Nacht hell leuchtende Vollmond im Oktober Essen Nordrhein-Westfalen Deutschland Überruhr *** Full moon at night The full moon shining brightly at night in October Esse ...
Le 31 mai, la Lune s'alignera à nouveau avec le Soleil et la Terre.Image: imago

La pleine lune de dimanche aura deux particularités

La deuxième pleine lune de mai sera à la fois une rare Lune bleue et une mini-lune, légèrement plus éloignée et moins lumineuse que d’ordinaire.
26.05.2026, 14:4326.05.2026, 14:43

La Lune ne respecte pas notre calendrier ce mois-ci et se montre deux fois en pleine splendeur. Une première fois au début du mois, et une seconde fois ce 31 mai à 10h45, heure locale.

Elle porte deux noms à la fois: Lune bleue et mini-lune. Malgré ce premier nom, la Lune ne change malheureusement pas de couleur.

On appelle Lune bleue la deuxième pleine lune d'un même mois calendaire. Ce phénomène survient parce que le cycle lunaire dure en moyenne environ 29,5 jours. Il peut donc arriver qu'une pleine lune ait lieu au début d'un mois et qu'une seconde lui succède vers la fin de ce même mois. Elle est cependant assez rare, d'où l'expression «once in a blue moon» («Une fois tous les 36 du mois», en français). Elle se produit environ tous les deux ans et demi.

Pourquoi il y aura deux pleines lunes en mai

La pleine Lune sera donc observable la nuit du 30 au 31 mai, et celle du 31 mai au premier juin. Le ciel, lui, devrait être suffisamment dégagé samedi soir pour permettre une observation dans de bonnes conditions, mais largement plus encombré de nuages le dimanche.

Une série de micro-lunes

Le terme mini-lune ou micro-lune est utilisé lorsque la Lune se trouve près de son point le plus éloigné de la Terre (apogée), c'est-à-dire dans la portion de son orbite où elle est la plus distante de notre planète. C'est le cas lorsque la distance entre les centres de la Terre et de la Lune est d'environ 405 000 kilomètres. C'est précisément cette configuration qui se produit le 31 mai 2026.

Un jour plus tard, la Lune atteint son apogée. La distance entre la Terre et la Lune sera alors d'environ 406 366 kilomètres. Dans cette phase, la Lune apparaît légèrement plus petite et moins lumineuse qu'une pleine lune moyenne. La différence n'est pas visible à l'œil nu.

En juin, il n'y aura de nouveau qu'une seule pleine lune, le 30 juin à 01h56, heure locale. Ce sera également une micro-lune. Les super-lunes, qui se produisent lorsque notre satellite se situe au plus près de nous (au périgée), devront attendre la fin de l'année. (ysc/cst)

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