Une première maison d'Uezwil (AG) a été incendiée le 25 juillet 2025 et a été entièrement détruite par les flammes. Image: Police cantonale d'Argovie

Le retour d'un pyromane présumé terrorise ce petit village suisse

Le retour récent du présumé incendiaire d'Uezwil inquiète la population du village argovien. Par le biais d'une collecte de signatures privée, des habitants réclament davantage de sécurité. Le conseil communal invoque l'absence de moyens légaux.

Marc Ribolla / ch media

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Il y a environ un an, une série d'incendies volontaires avait bouleversé le petit village d'Uezwil, en Argovie. En juillet, une maison avait entièrement brûlé; en août, plusieurs incendies s'y étaient déclarés en une seule nuit et dans les localités voisines de Büttikon et de Wohlen. Par miracle, aucun blessé n'avait été déploré.

L'auteur présumé des faits avait alors été rapidement arrêté par la police. Il avait avoué ses actes et avait été placé en détention provisoire. On avait appris par la suite qu'il souffrait de troubles psychiques.



Depuis quelques semaines, l'homme est sorti d'un traitement stationnaire, sous conditions, et vit actuellement de nouveau à Uezwil. La procédure pénale pour incendies volontaires multiples, en partie tentés, est toujours pendante.

Un village entier dans la crainte d'une récidive

Le retour de l'incendiaire présumé dans ce village de 550 âmes, où presque tout le monde se connaît, préoccupe énormément la population. Le sentiment d'insécurité est si profond qu'une collecte de signatures privée circule actuellement à Uezwil.

Dans la lettre, dont nous avons pris connaissance, on peut notamment lire:

«Pour de nombreuses familles, voisins et personnes concernées, la confiance dans la sécurité habituelle de leur propre foyer est ébranlée. Les inquiétudes sécuritaires de la population doivent être prises au sérieux et défendues avec insistance auprès de la commune ainsi que des autorités compétentes.»

Il ne s'agirait pas d'une attaque personnelle, mais de la question de savoir comment rétablir durablement le sentiment de sécurité dans la commune. En ce sens, les initiants demandent au conseil communal de rechercher le dialogue avec la famille de l'incendiaire et avec les autorités. Les initiants anonymes de cette collecte de signatures poursuivent:

«Il conviendrait d'examiner, dans ce cadre, si un placement du fils concerné en dehors du quartier résidentiel, respectivement dans une institution adaptée, est possible et indiqué.»

Plus de 50 signataires soutiendraient déjà cette démarche.

L'homme avait également mis le feu le 11 août 2025 à la station-service Migrolino de Wohlen (AG). Image: dr

Des inquiétudes entendues

Du côté du conseil communal, cette collecte de signatures ne suscite guère d'enthousiasme. Après que la question eut déjà été évoquée il y a environ un mois lors de la Gmeind (réd: assemblée communale où les votes à main levée sont encore pratiqués), l'exécutif a réagi le week-end dernier par une lettre adressée à tous les foyers d'Uezwil. Interrogé, le maire, Werner Trottmann, explique:

«Nous voulions ainsi mettre l'ensemble de la population au même niveau d'information, car tout le monde n'était pas présent à la Gmeind.»

Le conseil communal précise, dans son courrier, que la commune n'est aucunement impliquée dans la collecte anonyme de signatures.

Le maire d'Uezwil, Werner Trottmann. Image: dr

Werner Trottmann souligne que le conseil communal a bien conscience que ces événements ont suscité de l'inquiétude au sein de la population et assure:

«Le conseil communal prend au sérieux les préoccupations exprimées»

Eviter les rumeurs et les suppositions

Le conseil communal ne dispose toutefois d'aucun moyen légal pour ordonner quelque mesure supplémentaire que ce soit concernant l'incendiaire. Il reste cependant à disposition de la population en tant qu'interlocuteur neutre et s'efforce d'agir de manière factuelle et conciliante. Werner Trottmann insiste:

«Le conseil communal appelle la population à faire preuve de retenue et à ne pas propager de rumeurs ou de suppositions.»

Dans cette situation, l'objectivité et le respect mutuel seraient plus utiles que les spéculations. (trad. ysc)