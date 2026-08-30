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Fusillade d'Aarau: voici les trois hypothèses de la police

epa13200938 Colonel Michael Leupold, Police Commander, speaks a press conference following a shooting at a rave event at the Schachen horse racing track in Aarau, Switzerland, 30 August 2026. One pers ...
Le commandant de la police argovienne, Michael Leupold, a commenté les faits dimanche soir devant la presse.Keystone

Fusillade d'Aarau: voici les trois hypothèses de la police

L'assaut qui a fait une victime et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche reste entouré de mystère. La police tente toutefois de resserrer ses pistes.
30.08.2026, 19:5530.08.2026, 20:48

«On ne sait pas encore qui est responsable de cet acte». C'est ce qu'a déclaré Dieter Egli, conseiller d'État argovien et chef de la police, lors d'une conférence de presse à Schafisheim (AG) à propos de la fusillade.

«Une balle dans la poitrine»: un témoin raconte la nuit d'horreur
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Ses pensées vont aux victimes. «Je tiens à souligner qu’une fois de plus, un lieu où des gens s’étaient rassemblés pacifiquement pour faire la fête est devenu le théâtre d’un crime», a déclaré Dieter Egli dimanche soir devant les médias.

Le commandant de la police argovienne, Michael Leupold, n'a pu que confirmer plusieurs informations déjà dévoilées durant la journée. Pour le reste, la police reste dans le flou.

Les informations sur la fusillade d'Aarau

Vidéo: watson

Le ou les tireurs étant toujours en fuite, la police a pris soin de ne pas dévoiler certains détails. Elle semble malgré tout ignorer encore les motivations du ou des tireurs. Michael Leupold a toutefois expliqué que la police planchait sur trois hypothèses.

Un attentat terroriste

Le ou les auteurs se sont enfuis après les faits, a déclaré Michael Leupold devant les médias. Ils sont donc recherchés, et les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas d'affirmer à quel point cette piste est sérieuse.

Faut-il s'alarmer de la sécurité dans les crèches? «Elle est fragile»
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Un «amok»

Ce serait un tireur fou. Une personne qui, dans un accès de colère, décide de se «venger» en tuant. Imprévisibles, les amok terrifient notamment les écoles depuis de nombreuses années.

Un règlement de compte

Selon la police, il pourrait également s'agir d'une activité criminelle inconnue, comme un règlement de compte, dans un milieu spécifique. Etant donné qu'on ne connait même pas l'origine du ou des tireurs, il n'est pas possible de creuser plus cette piste.

Voici quelles munitions ont été retrouvées sur le lieu de la fusillade
Voici quelles munitions ont été retrouvées sur le lieu de la fusillade

La police allemande participe également aux opérations de recherche des suspects. Aarau se trouve en effet tout près de la frontière, et une telle collaboration fait partie du protocole.

Une Italienne de 22 ans résidant en Suisse a été tuée lors des coups de feu. Quatre jeunes hommes et une femme, âgés de 24 à 27 ans, ont été blessés, certains légèrement, d’autres gravement. (joe/ats)

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