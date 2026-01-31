Un piéton décède à Martigny et la police lance un appel à témoins
Un homme de 30 ans a perdu la vie vendredi matin sur la route du Léman à Martigny (VS). La police cantonale recherche des témoins pour éclaircir les circonstances de l’accident.
Un piéton âgé de 30 ans est décédé vendredi vers 05h30 dans un accident de la circulation sur la route du Léman à Martigny (VS). La police valaisanne a lancé un appel à témoins.
Un automobiliste circulait sur la route en direction de Vernayaz. Sur un long tronçon rectiligne, il a heurté le piéton qui cheminait sur la chaussée, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.
La police recherche des témoins qui auraient aperçu le piéton, particulièrement entre 4h40 et 5h30. Le piéton âgé de 30 ans était vêtu d’une veste de couleur sombre et de chaussures blanches. (tib/ats)
