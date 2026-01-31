larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
Police

Un piéton décède à Martigny et la police lance un appel à témoins

Un policier de la police genevoise surveille la sortie des membres des Hells Angels et des Bandidos du palais de justice lors d&#039;une suspension d&#039;audience au premier jour du proces devant le ...
Image d'illustration.Keystone

Un piéton décède à Martigny et la police lance un appel à témoins

Un homme de 30 ans a perdu la vie vendredi matin sur la route du Léman à Martigny (VS). La police cantonale recherche des témoins pour éclaircir les circonstances de l’accident.
31.01.2026, 17:3031.01.2026, 17:30

Un piéton âgé de 30 ans est décédé vendredi vers 05h30 dans un accident de la circulation sur la route du Léman à Martigny (VS). La police valaisanne a lancé un appel à témoins.

Un automobiliste circulait sur la route en direction de Vernayaz. Sur un long tronçon rectiligne, il a heurté le piéton qui cheminait sur la chaussée, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

La police recherche des témoins qui auraient aperçu le piéton, particulièrement entre 4h40 et 5h30. Le piéton âgé de 30 ans était vêtu d’une veste de couleur sombre et de chaussures blanches. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des groupes Facebook suisses disparaissent mystérieusement
Plusieurs groupes d'entraide pour femmes en Suisse romande ont été fermés par Meta en quelques jours, sans possibilité de recours. Un phénomène par ailleurs international. Des modératrices s'indignent.
Le soir du Réveillon, Romane Christ a reçu une drôle de notification: «nous avons suspendu votre groupe». Quelques heures plus tard, «Girls Meeting» disparaît de Facebook. Ce groupe d'entraide entre femmes romandes comptait 25 000 membres et ne pourra certainement pas être récupéré, comme le rapporte ArcInfo.
L’article