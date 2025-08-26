Lausanne: un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse

Un drame s'est déroulé au restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne à Lausanne. Une homme de 43 ans a perdu la vie.

Plus de «Suisse»

Un homme de 43 ans, de nationalité érythréenne, est décédé des suites d'une altercation dans la nuit de mercredi à jeudi dernier sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne à Lausanne. Un membre du personnel de l'établissement a été interpellé.

L'altercation a mis aux prises la victime avec plusieurs membres du personnel, peu après la fermeture du restaurant.

Confirmant une information parue dans 24 heures, Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois, explique:

«Elle s'est terminée sur un coup de pied porté au visage de la victime qui a alors perdu connaissance. L'homme est décédé samedi au CHUV»

L'auteur du coup de pied a été interpellé. Il a pu s'en aller après avoir été entendu par le procureur. D'autres membres du personnel ayant pris part à l'altercation ont été entendus en qualité de témoins.

Une instruction pénale est en cours. Une autopsie sera effectuée pour établir la cause exacte du décès. (ats/svp)