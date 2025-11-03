bien ensoleillé11°
Cinq faux policiers interpellés en Ville de Fribourg

Des faux policiers piégés par un septuagénaire à Fribourg

La police fribourgeoise a arrêté cinq jeunes soupçonnés d’escroquerie, dont trois pris en flagrant délit chez une victime potentielle.
03.11.2025, 15:4603.11.2025, 15:46

La police cantonale fribourgeoise a arrêté ce week-end cinq personnes soupçonnées d’avoir commis des escroqueries, notamment en se faisant passer pour de faux policiers. Trois hommes ont été interpellés samedi en flagrant délit alors qu’ils s’approchaient du domicile d’un homme de 73 ans. Deux autres suspects ont été arrêtés dimanche dans un hôtel à Fribourg.

Les cinq individus, quatre Français et un Espagnol, ont été placés en détention provisoire. Pour l’heure, il n’est pas encore établi le nombre d’affaires imputées aux deux groupes. En revanche, il n’y a aucun lien entre eux, a précisé lundi la police. Les suspects sont âgés entre 18 et 20 ans.

De faux policiers piégés par un septuagénaire vigilant à Fribourg.
Non, les faux-policiers ne ressemblent pas à ça.Image: Shutterstock

Samedi, trois faux policiers présumés ont pu être interpellés dans le quartier de Beaumont à Fribourg, alors qu’ils s’approchaient du domicile de leur victime potentielle. Ayant des soupçons sur l’authenticité des policiers, le septuagénaire avait auparavant contacté la police.

Ce canton romand est victime d'une hausse des arnaques aux faux policiers

Le lendemain, des agents ont interpellé deux autres auteurs présumés pour des escroqueries similaires dans un hôtel en ville de Fribourg. (jah/ats)

Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
