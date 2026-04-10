ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Saint-Gall: un crime violent secoue la commune d'Au

Un crime violent secoue cette commune saint-galloise

Un homme de 51 ans a été arrêté jeudi après une violente agression survenue dans un quartier résidentiel d’Au (SG), faisant quatre blessés graves.
10.04.2026, 13:2710.04.2026, 13:27

Quatre blessés âgés de 57 à 87 ans, trouvés jeudi après-midi dans un quartier d'habitations à Au (SG), ont été victimes d'un crime violent. La police st-galloise a arrêté un homme âgé de 51 ans. Il s'agit d'un Serbe non domicilié en Suisse.

La police a pu mettre la main sur le suspect non loin du lieu des agressions, dans le cadre des recherches lancées après les faits. «Les clarifications effectuées depuis ont renforcé les importants soupçons qu'il soit impliqué dans ce crime violent», écrit la police cantonale st-galloise.

Blessés héliportés

L'alerte a été donnée peu après 14h00 par un voisin qui avait trouvé un homme de 73 ans blessé chez lui. Sur les lieux, la patrouille de police a trouvé trois autres personnes blessées: une autre habitante de l'immeuble âgée de 57 ans et deux femmes âgées de 65 et 87 ans, en visite sur place. Les blessures des deux retraitées étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. Les deux locataires blessés ont été hospitalisés en ambulance.

Tous les blessés sont de nationalité suisse. La nature de leurs blessures n'a pas été révélée pour des raisons liées à l'enquête. Seule certitude, elles n'ont pas été commises avec une arme à feu. L'enquête en cours doit permettre d'établir les motifs et les circonstances du crime ainsi que l'implication exacte du suspect et l'existence ou non de complices.

(ats/acu)

L'actu en Suisse c'est par ici
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
de Sven Papaux
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
2
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
de Alberto Silini
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
de Benjamin Weinmann
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
de Alyssa Garcia
Thèmes
Sa mère mange sa crème glacée, il appelle la police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une femme retrouvée morte dans ce village romand
Le corps sans vie d'une femme a été découvert aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le Val-de-Ruz (NE). Sa disparition avait été signalée le 26 mars dernier.
La femme signalée disparue le 26 mars dernier a été retrouvée sans vie jeudi en fin d'après-midi dans les environs du village des Geneveys-sur-Coffrane. La police a pu établir les conséquences du décès et écarter toute intervention d'un tiers.
L’article