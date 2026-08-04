Les faits sont survenus sur le lac de Walenstadt la semaine dernière (image d'archives). Image: KEYSTONE

Disparition sur un lac suisse: un corps repêché

Un corps a été sorti des eaux du lac de Walenstadt ce mardi, dans le canton de Glaris. Il pourrait s'agir de l’une des deux personnes disparues en stand-up paddle dans une tempête la semaine dernière

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Un corps sans vie a été repêché à environ 100 mètres de profondeur dans le lac de Walenstadt, annonce mardi la police glaronnaise. L'identification formelle est en cours. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver deux hommes en paddle portés disparus depuis jeudi soir après avoir été surpris par une tempête.

Les opérations de recherche menées par des spécialistes de la police cantonale zurichoise et des secours lacustres ont permis de localiser une personne. La police suppose qu'il s'agit de l’une des deux personnes en stand-up paddle recherchées depuis la tempête.

La recherche de la seconde personne disparue se poursuit. L'opération est «particulièrement exigeante en raison de la grande profondeur de l'eau et de la vaste zone de recherche», précise la police dans son communiqué. Depuis la tempête survenue jeudi sur le lac de Walenstadt, deux Hongrois âgés de 32 sont portés disparus. Ils faisaient partie d’un groupe de cinq personnes.

Pas de gilet de sauvetage

Parti du site de location de paddle de la plage de Gäsi (GL), le groupe voguait avec trois planches au milieu du lac, entre Mühlehorn (GL) et Weesen (SG), quand il a été soudain mis en difficulté par de fortes rafales de vent, peu avant 19h00.

Deux personnes, dont une portait un gilet de sauvetage, ont pu regagner la rive par leurs propres moyens. Une troisième, également équipée d'un gilet, a été secourue par les services de sauvetage lacustre.

Les forces d'intervention se sont depuis lancées à la recherche des deux hommes manquants. Selon les informations actuelles de la police glaronnaise, ils ne portaient pas de gilet de sauvetage et n'étaient pas de bon nageurs. (jzs/ats)