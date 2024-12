Des Fribourgeois se font voler à cause d'une erreur bête

Une recrudescence de vols dans des voitures non verrouillées est constatée dans le canton de Fribourg. La police appelle à la vigilance.

Plus d’une vingtaine de cas de vols dans des voitures, souvent non verrouillées, ont été constatés dans plusieurs districts du canton de Fribourg en moins d’un mois. Quatre auteurs ont pu être interpellés et l’un d’eux a été incarcéré.

«Les auteurs agissent à toute heure du jour et de la nuit et ciblent les véhicules laissés ouverts», a fait savoir mercredi la Police cantonale fribourgeoise, qui lance au passage un appel à la vigilance. Entre fin novembre et début décembre, 21 plaintes pénales ont été déposées.

Les malfrats s’emparent des effets personnels des victimes, précise le communiqué. Les voleurs agissent généralement seul, devant un domicile ou sur la voie publique. A ce jour, quatre auteurs ont pu être interpellés, dont l’un en flagrant délit.

Image: Police cantonale Fribourgoise

Il s’agit de trois Tunisiens âgés de 29, 30 et 38 ans et d’un Algérien de 31 ans. L’un d’entre eux a été incarcéré, en raison de sa participation à cinq cas de vols au moins dans des véhicules et d’autres délits. Plusieurs enquêtes sont en cours. Les auteurs ont été dénoncés à l’autorité compétente. (ats)