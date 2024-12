Les vols de colis explosent avant Noël: voici ce qu'il faut faire

À l’approche de Noël, l’enfer se déchaîne dans les centres postaux. Image: Ralph Ribi

Jamais autant de colis ne se trouvent dans les halls d’entrée qu’à l’approche de Noël. Et ils attirent les voleurs. Voici quelques conseils pour éviter de devenir une victime.

Maximilian Jacobi / ch media

La Poste livre actuellement un million de colis chaque jour. Cependant, avec cette vague de paquets, le nombre de vols augmente également, comme le montrent diverses analyses des assurances et de la police. Il existe, cependant, des conseils pour protéger vos livraisons des voleurs, ainsi que des démarches à suivre si le vol a déjà eu lieu.

Comment se protéger contre les vols?

Comme dans les films, le moment le plus délicat pour une livraison de colis est la remise. Plus les règles ont été clairement définies à l'avance, moins le risque est élevé. En règle générale, un colis devrait être laissé peu de temps dans un hall d'entrée ou une boîte à lait.

La plupart des services de livraison offrent la possibilité d'ajuster l'heure ou le lieu de livraison d'une commande. Vous pouvez ainsi faire livrer vos colis sur votre lieu de travail ou choisir une date à laquelle vous pourrez les réceptionner en personne.

Voici les automates de La Poste. Image: KEYSTONE

De nombreux services de livraison ont mis en place un réseau de points de retrait, tels que des kiosques, des stations-service ou des supermarchés. Vous pouvez faire livrer vos commandes à ces endroits et les récupérer plus tard en rentrant chez vous. La Poste propose également des automates où vous pouvez retirer vos colis 24h/24. De plus en plus de nouvelles résidences disposent de leurs propres automates à colis. En alternative, il est possible de désigner des voisins comme destinataires.

A l'avenir, il sera probablement plus facile de suivre la livraison tant attendue: la Poste a annoncé qu'elle va bientôt introduire un suivi en temps réel des colis. Ce qui permettra de suivre la livraison en direct.

Mon colis a disparu, que faire?

Une possibilité est de s'adresser directement au commerçant en ligne. Certaines boutiques se montrent conciliantes en cas de vol et prennent en charge les frais — mais seulement jusqu'à une certaine valeur de la marchandise.

Que le commerçant en ligne prenne en charge les frais ou non, la police recommande toujours de porter plainte, bien que celle-ci soit souvent déposée contre inconnu et mène rarement à l'arrestation des voleurs. Un exemple extrême? A Bielefeld, en Allemagne, la police recherche le même voleur de colis depuis huit ans. Cependant, en déposant une plainte, il est possible de signaler le préjudice à l'assurance. Les livraisons de colis sont souvent couvertes par l'assurance ménage, du moins jusqu'à une certaine valeur.

Pour ceux qui cherchent à se venger d'une livraison volée: les voleurs de colis sont également un problème aux Etats-Unis. Un ancien ingénieur de la Nasa s'amuse à les piéger. Il remplit des colis de paillettes et de bombes puantes, puis les dépose devant sa porte. Le résultat peut être trouvé sur YouTube sous le terme «porch pirates».

Quand êtes-vous responsable?

Dès que le commerçant expédie la commande, le transporteur devient responsable de la marchandise. Cependant, il convient de faire attention: par exemple, la Poste n'assure la responsabilité des livraisons standard que jusqu'à 500 francs. Si la commande a une valeur bien plus élevée, il peut être judicieux de souscrire une assurance supplémentaire. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la situation d'un homme du canton des Grisons, qui a commandé une Rolex à 8000 francs. Elle a été volée dans le colis. La Poste n'a remboursé que la valeur assurée du colis, soit 1500 francs.

Le transporteur est responsable du colis jusqu'à ce qu'il soit «correctement livré», comme l'indique la Poste. Par «correctement», elle entend deux formes de livraison: celle où le colis est déposé à un endroit sécurisé, ou celle qui a été préalablement convenue avec vous.

Concrètement, cela signifie que si le livreur dépose la livraison devant la porte de votre maison, la Poste doit vous indemniser si le colis est volé. A moins que vous n'ayez convenu avec elle qu'il doit être déposé à cet endroit.

Combien de colis sont volés en Suisse?

Il est difficile d'obtenir des chiffres précis. Il y a au total quatre acteurs qui pourraient enquêter sur les vols de colis: les commerçants en ligne, les transporteurs, les assurances et la police.

Commerçants: Digitec Galaxus gère deux des plus grands sites de commerce en ligne de Suisse. L'entreprise (filiale de Migros) indique que moins de 1% de toutes les commandes sont volées. Avec trois millions de clients ayant passé au moins une commande en 2023 chez Digitec Galaxus, cela représente plusieurs dizaines de milliers de vols.

Digitec Galaxus gère deux des plus grands sites de commerce en ligne de Suisse. L'entreprise (filiale de Migros) indique que moins de 1% de toutes les commandes sont volées. Avec trois millions de clients ayant passé au moins une commande en 2023 chez Digitec Galaxus, cela représente plusieurs dizaines de milliers de vols. Transporteurs: ni la Poste ni les entreprises de livraison privées ne communiquent de chiffres précis concernant les colis volés. Toutefois, elles enregistrent les livraisons perdues, ce qui inclut également les vols. La Poste indique qu’elle perd 0,1‰ de ses colis. Avec 185 millions de colis expédiés en 2023, cela représente 18 500 pertes. En appliquant le même calcul, l'entreprise de logistique Planzer enregistre environ 2000 colis perdus.

ni la Poste ni les entreprises de livraison privées ne communiquent de chiffres précis concernant les colis volés. Toutefois, elles enregistrent les livraisons perdues, ce qui inclut également les vols. La Poste indique qu’elle perd 0,1‰ de ses colis. Avec 185 millions de colis expédiés en 2023, cela représente 18 500 pertes. En appliquant le même calcul, l'entreprise de logistique Planzer enregistre environ 2000 colis perdus. Assurances: elles ne fournissent pas non plus de chiffres précis. Selon Axa, cependant, les vols de colis ont triplé au cours des dernières années.

elles ne fournissent pas non plus de chiffres précis. Selon Axa, cependant, les vols de colis ont triplé au cours des dernières années. Police: dans chaque canton, les vols de colis ne sont pas toujours comptabilisés de manière à pouvoir être évalués. Toutefois, là où cela est fait, une augmentation nette est constatée. Par exemple, dans les cantons d'Argovie, de Soleure et de Saint-Gall. En 2019, 150 vols de colis avaient été signalés, tandis qu'en 2023, ce nombre était passé à 670.

Parfois, c'est aussi l'inverse qui se produit: à Saint-Gall, la police a arrêté deux hommes il y a un an. Ils ont retrouvé des objets volés provenant de divers colis. Pour les restituer, les policiers ont dû rechercher les victimes.

Traduit et adapté par Noëline Flippe