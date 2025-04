Deux Genevois flashés à 150 km/h sur une route vaudoise

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Les autorités rappellent que la vitesse inadaptée reste l’une des principales causes d’accidents graves. Elles appellent les usagers à redoubler de prudence et à adapter leur conduite aux conditions de circulation. (jah)

A titre de comparaison, la situation était bien plus préoccupante à Neuchâtel cinq jours plus tôt. Le 25 mars, lors d’un contrôle à proximité d’un chantier au Locle, 40% des automobilistes flashés n’ont pas respecté la limite de 30 km/h. Un conducteur y a même été intercepté à 86 km/h. Une véritable hécatombe routière, loin des 97% de respect constatés sur la route Blanche.

Les deux chauffards, âgés de 28 et 30 ans, habitent Genève. Ils ont été convoqués par la police et entendus à la Blécherette, en présence de leurs avocats. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

Jeudi 27 mars 2025, deux motards ont été contrôlés à des vitesses nettement excessives sur la route Blanche, à hauteur de Gingins (VD), entre Nyon et Saint-Cergue. Les radars ont enregistré des vitesses de 157 km/h et 146 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Soit près du double de la vitesse autorisée.

La hausse des températures risque d'augmenter l'exposition des hommes aux mycotoxines, de dangereuses substances formées par les moisissures. Alors qu'un rapport européen tire la sonnette d'alarme, nous avons interrogé la Confédération.

La plupart des fois, elles sont invisibles, inodores et n'ont pas de goût. Ce qui ne facilite pas les choses lorsqu'il s'agit de les détecter ou de les éliminer. D'autant plus que la cuisson, le séchage ou la congélation n'ont aucun impact sur leur prolifération. On parle des «mycotoxines», des substances produites naturellement par certains champignons pouvant contaminer la nourriture. Et qui, comme leur nom l'indique, sont tout sauf inoffensives.