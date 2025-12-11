brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Police

La police bernoise est intervenue pour attraper des poules

Une mystérieuse apparition de poules intrigue cette police suisse

La police bernoise enquête après la découverte de huit poules abandonnées dans une forêt déjà concernée par deux incidents similaires ces dernières années.
11.12.2025, 08:4011.12.2025, 09:19
La police de Berne face à une affaire de poules abandonnées le 10 décembre.
La police de Berne face à une affaire de poules abandonnées.Image: police bernoise

La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête après la découverte de plusieurs poules en liberté dans une forêt située entre Meikirch et Winterswil, près de Schüpfen. Selon la communication des autorités, l’alerte a été donnée mardi 9 décembre 2025, peu avant midi, lorsqu’un témoin a signalé la présence de volatiles dans le secteur.

Une patrouille dépêchée sur place a confirmé l’information. Huit poules pondeuses blanches ont pu être capturées puis confiées à un refuge pour animaux. Les raisons de leur présence dans ce lieu isolé restent inconnues. D’après les investigations déjà menées, cet emplacement a été le théâtre d’incidents similaires à deux reprises au cours des quatre dernières années.

Pour éclaircir cette affaire récurrente, la police bernoise lance un appel à témoins. Toute personne ayant observé un comportement suspect mardi matin dans la zone de Kühlemattrain, ou susceptible d’apporter des informations utiles sur les animaux ou leur propriétaire, est priée de contacter les autorités au +41 32 328 21 31. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Malaisie: un rat mange du poulet au restaurant... à côté des clients
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce qui différencie un citadin d'un campagnard sur Galaxus
Digitec-Galaxus expose des habitudes d’achat très différentes selon les régions: les habitants des zones rurales commandent nettement plus souvent en ligne que ceux des villes et leurs paniers ne se ressemblent pas.
Le fossé entre ville et campagne ne se manifeste pas seulement dans les urnes: il s’observe aussi dans le panier d’achats en ligne. C’est la conclusion d’une analyse menée par Digitec-Galaxus, le principal magasin en ligne de Suisse.
L’article