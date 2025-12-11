Une mystérieuse apparition de poules intrigue cette police suisse

La police bernoise enquête après la découverte de huit poules abandonnées dans une forêt déjà concernée par deux incidents similaires ces dernières années.

La police de Berne face à une affaire de poules abandonnées. Image: police bernoise

La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête après la découverte de plusieurs poules en liberté dans une forêt située entre Meikirch et Winterswil, près de Schüpfen. Selon la communication des autorités, l’alerte a été donnée mardi 9 décembre 2025, peu avant midi, lorsqu’un témoin a signalé la présence de volatiles dans le secteur.

Une patrouille dépêchée sur place a confirmé l’information. Huit poules pondeuses blanches ont pu être capturées puis confiées à un refuge pour animaux. Les raisons de leur présence dans ce lieu isolé restent inconnues. D’après les investigations déjà menées, cet emplacement a été le théâtre d’incidents similaires à deux reprises au cours des quatre dernières années.

Pour éclaircir cette affaire récurrente, la police bernoise lance un appel à témoins. Toute personne ayant observé un comportement suspect mardi matin dans la zone de Kühlemattrain, ou susceptible d’apporter des informations utiles sur les animaux ou leur propriétaire, est priée de contacter les autorités au +41 32 328 21 31. (jah)