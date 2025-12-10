assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Sciences

Etude: la Suisse peut nourrir 10 millions de personnes

La Suisse peut nourrir 10 millions d’habitants avec ces mesures clés

L’autosuffisance alimentaire suisse pourrait grimper sans coûts majeurs.
L’autosuffisance alimentaire suisse pourrait grimper si on consommait moins de viande.Image: Shutterstock
Une nouvelle étude montre que la Suisse pourrait nourrir près de dix millions d’habitants. Voici comment.
10.12.2025, 11:2610.12.2025, 11:26

La Suisse dispose de suffisamment de ressources pour nourrir près de 10 millions de personnes. Pour y parvenir, il faudrait prendre une série de mesures relativement simple à mettre en oeuvre, indique une étude publiée mercredi par Recherche Agronomique Suisse.

Aujourd'hui, le taux d'autosuffisance alimentaire (TAA) de la Suisse est «d'à peine 50%», note l'étude menée par l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) et la société écologie et paysage (O+L GmbH). En d'autres termes, le pays ne peut nourrir qu'un habitant sur deux.

Comment changer les choses?

Selon l'étude, les principaux leviers qui permettraient d'augmenter le TAA résident:

  • D'une part dans la réduction du gaspillage alimentaire.
  • D'autre part dans l'utilisation des terres arables pour l'alimentation humaine plutôt que pour l'alimentation animale. L'élevage bovin est particulièrement ciblé par les chercheurs.

Recherche Agronomique Suisse estime que l'on pourrait, par exemple, renoncer aux aliments concentrés dans la production laitière. Les terres ainsi libérées permettraient de nourrir des centaines de milliers de personnes. Certes, la production laitière diminuerait de 15%, mais ce chiffre correspond «aux surcapacités du marché laitier». Les chercheur notent toutefois:

«Si les besoins nationaux en lait peuvent être couverts même sans aliments concentrés, il faudrait toutefois importer davantage de viande si la consommation de viande restait au même niveau qu’aujourd’hui.»

D'autres mesures consisteraient à nourrir les porcs avec des déchets, à gérer plus efficacement les pâturages ou à accroître la production de fruits à haute tige dans les prairies.

Bon pour l'environnement

La contraction du cheptel bovin serait, en outre, bénéfique à l'environnement. «Les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture suisse proviennent principalement de la digestion des ruminants», rappelle Recherche Agronomique Suisse. Les quantités d'ammoniac produites par les bêtes reculeraient aussi.

Les Suisses mangent «trop de viande»: pourquoi on n'arrive pas à se limiter

Selon l'étude, la mise en oeuvre de certaines mesures destinées à augmenter le TAA impliquerait toutefois un changement de politique agricole. Le système actuel, s'appuyant sur les paiements directs et les tarifs douaniers, «soutient beaucoup plus la production animale que la production végétale». (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Selecta face à un rival inattendu: Migros et ses prix
Le détaillant s'invite dans le créneau de Selecta: plusieurs automates oranges ont été installés en Suisse orientale et à Zurich. L'idée: des produits Migros et de marques accessibles à toute heure et au même prix qu'en magasin.
En Suisse, on associe spontanément les distributeurs de snacks à Selecta. Cette entreprise helvétique historique, qui a tangué ces dernières années, exploite dans le pays environ 3000 automates remplis de bouteilles de Coca-Cola, de chewing-gums ou de préservatifs.
L’article