Emeutes: nouveaux détails sur le Lausannois qui a sorti une arme

L'individu vu portant un pistolet lors des émeutes à Lausanne est un Suisse de 44 ans habitant le quartier de Prélaz, où se sont produits les événements violents, indiquent la police et le ministère public, joints par watson. Une enquête est lancée.

Les images ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Un homme, portant une arme durant les émeutes qui ont secoué Lausanne la semaine passée. La vidéo a visiblement été tournée le 25 août, au deuxième soir des événements survenus dans le quartier de Prélaz, à Lausanne, suite à la mort du jeune Marvin dans une course-poursuite avec la police.



20 Minutes fait état de cette vidéo ce mercredi matin. Des rumeurs affirmaient que cet individu était peut-être un policier. Il ne s’agit pas d’un policier et les armes détenues légalement par cette personne ont été saisies à son domicile, indique la police à nos confrères.

Sur la vidéo, que watson a pu visionner, on voit un individu habillé en noir, portant un t-shirt et une casquette, tenant un pistolet de la main droite. Un autre individu, habillé en noir également, capuche sur la tête, semble lui dire de partir, avec un geste du bras. L’individu portant une arme s’en va, descend une cage d’escalier.

Qui est cette personne au pistolet? Réponses fournies à watson par Michel Gandillon, porte-parole de la police municipale lausannoise, et par le ministère public:

«Il s’agit d’un homme, un Suisse de 44 ans résidant dans le quartier de Prélaz»

La police précise que l’individu aperçu avec une arme à la main sur les images de la vidéo en question n’a pas été incarcéré. Cependant, ajoute le porte-parole Michel Gandillon, «une enquête est menée par la Police judiciaire de Lausanne, sous la conduite du Ministère public. L’auteur a été entendu par les inspecteurs. Il a reconnu les faits. Les armes qu’il détenait légalement ont été saisies.»

On ignore pour l’heure encore si ce Suisse de 44 ans était animé ou non de motifs politiques, s'il avait ou non des problèmes psychiatrique. L'hypothèse qui semble se détacher à ce stade est celle d'un individu qui souhaitait mettre un terme aux comportements des émeutiers.

Vincent Derouand, porte-parole du ministère public, rappelle les critères de mise en détention provisoire d'un individu, manifestement jugés non réunis dans le cas présent: le risque de récidive, le risque de fuite, le risque de collusion (entente avec des proches ou complices).