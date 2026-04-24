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Suisse: grave accident sur l'autoroute A1

Grave accident sur l'A1: un mort et des blessés

Une collision impliquant plusieurs véhicule est survenue vendredi matin sur l'autoroute A1 près de Gunzgen (SO).
24.04.2026, 07:4924.04.2026, 07:49

Une personne a perdu la vie vendredi matin dans un grave accident de la route survenu sur l'autoroute A1 près de Gunzgen (SO). Plusieurs autres personnes ont également été blessées lors de la collision.

Vendredi matin, la police cantonale de Soleure a confirmé, un article publié par 20 Minuten. Selon la police, l'accident s'est produit à hauteur des aires de repos de Gunzgen Sud et Gunzgen Nord, en direction de Berne. Plusieurs véhicules étaient impliqués.

La Suisse subit la plus forte hausse de mortalité routière en Europe

Suite à l'accident, l'autoroute a dû être brièvement fermée à la circulation sur le tronçon concerné. Le TCS a également signalé une fermeture temporaire entre Rothrist et l'échangeur de Härkingen dans les deux sens. Les opérations de sauvetage et de nettoyage se poursuivent. (jzs/ats)

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