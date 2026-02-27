Un policier suisse aurait volé plus de 500 000 francs dans des parcmètres

Un scandale d'ampleur touche la police dans le canton de Bâle-Campagne. L'ancien chef de la police municipale aurait détourné un demi-million de francs suisses.

L’ancien chef de la police municipale de Laufen, dans le canton de Bâle-Campagne, aurait, au cours de sa carrière, dérobé pendant des années des pièces contenues dans des horodateurs.

L’ancien haut fonctionnaire aurait volé la ville pendant près de vingt ans, pour un montant total de 538 557 francs. C’est ce que rapporte la Basler Zeitung. Lorsqu’il a quitté ses fonctions en 2021, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de cet homme aujourd’hui âgé de 68 ans.

L'ancien policier devra répondre de ses actes devant la justice à partir du mois de mars. Image: keystone

Selon l’acte d’accusation, l’ex-agent aurait commencé à subtiliser des pièces dès 2003. En tant que policier municipal, le prévenu avait accès aux conteneurs à monnaie dans lesquels était conservé l’argent liquide des horodateurs.

L’argent dérobé aurait été dépensé au casino par le policier bâlois. L’acte d’accusation ne permet toutefois pas de déterminer si le policier retraité souffrait d’une addiction au jeu.

En septembre 2022, l’ancien policier a été arrêté. Il est accusé de gestion déloyale qualifiée et de vol par métier. Son procès doit s’ouvrir en mars. La présomption d’innocence s’applique.

L’ancien fonctionnaire devra répondre de l’ensemble des faits qu’il aurait commis après 2010. Cela concerne la période allant d’avril 2010 à décembre 2021. Selon les accusations rapportées par la Basler Zeitung, le Bâlois aurait détourné 487 128 francs durant cette période. Les vols présumés antérieurs à 2010 sont déjà prescrits.

Un cas similaire s’est produit en 2019 à Richterswil, dans le canton de Zurich. Un ancien agent y avait dérobé 144 000 francs dans des horodateurs. En 2019, le tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. La peine encourue par l’ancien fonctionnaire bâlois n’est pas connue à ce stade. (nib)