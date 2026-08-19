Image d'illustration Image: Police cantonale valaisanne

La cycliste tuée par un motard en Valais a été identifiée

Un tragique accident est survenu samedi à Troistorrents (VS). Une jeune Française a perdu la vie.

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La cycliste qui a perdu la vie, samedi dernier à la mi-journée à Troistorrents (VS), a désormais été identifiée. Il s'agit d'une jeune femme française âgée de 25 ans, a indiqué, mercredi, la police cantonale valaisanne.

L'accident s'était produit vers 12h30 sur le chemin de Remeaux. Selon les premières constatations, un motard a entamé une manœuvre de dépassement et a heurté la cycliste qui circulait normalement en sens inverse.

Dépêchés sur les lieux, les secours n'ont pu que constater le décès de la victime. Le Ministère public du Bas-Valais avait alors ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jzs/ats)