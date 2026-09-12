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Ivre, il fuit un contrôle de police et finit par être arrêté

La police bernoise a d� intervenir � Gals apr�s une collision frontale entre deux v�hicules (image d&#039;illustration).
Après une brève course-poursuite, le véhicule a été localisé et intercepté sur un parking à Cerlier.Keystone

Ivre, il fuit un contrôle de police et finit par être arrêté

Un jeune homme a accéléré lors d’un contrôle routier à Gals, dans la nuit de vendredi à samedi, déclenchant une courte course-poursuite. Il a finalement été arrêté avec quatre autres personnes.
12.09.2026, 11:3512.09.2026, 11:43

Un automobiliste de 19 ans a tenté d'échapper à un contrôle de police dans la nuit de vendredi à samedi à Gals (BE). Lui et quatre autres personnes ont été interpellées, a indiqué samedi la police cantonale bernoise.

Une patrouille effectuait un contrôle routier vers 3h00 du matin au lorsqu'un conducteur a subitement accéléré pour prendre la fuite en direction de Cerlier. Les agents se sont alors lancés à sa poursuite.

Après une brève course-poursuite, le véhicule a été localisé et intercepté sur un parking à Cerlier. Trois occupants ont été interpellés à bord de la voiture, ainsi qu'un homme se trouvant à proximité immédiate.

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Un cinquième homme s'est enfui en direction du lac. Il a été retrouvé grâce à un chien de service, qui l'a légèrement blessé par une morsure. L'individu a été emmené à l'hôpital pour un contrôle. Les quatre autres personnes interpellées ont été conduites au poste de police avant d'être relâchées.

Le conducteur, âgé de 19 ans, a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Il devra répondre de ses actes devant la justice, notamment pour entrave à l'exercice d'une fonction publique et diverses infractions au code de la route. (tib/ats)

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