La capsule suicide «Sarco» utilisée en Suisse: un suspect libéré

Pour utiliser la capsule Sarco, la personne souhaitant mourir appuie sur un bouton. Une importante quantité d'azote est alors libérée et supplante l'oxygène. La personne perd conscience après quelques inspirations d'azote et décède après environ 5 minutes, selon l'inventeur de la capsule qui précise vouloir garantir ainsi une «plus belle mort».

Les responsables de «The Last Resort» ont rejeté les accusations pesant contre eux. Quatre personnes avaient été arrêtées. Il s'agissait du co-président de «The Last Resort», de deux avocats et d'une photographe néerlandaise, ces trois derniers n'ayant pas été retenus longtemps.

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit: La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143 Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147 Urgences médicales au 144 stopsuicide.ch

«J'ai attrapé une mâchoire humaine»: un pêcheur romand se confie

Le poisson du matin a-t-il un meilleur goût que celui du soir? Quels sont les dangers du lac? watson a rencontré Denis Junod, pêcheur à la retraite à Auvernier (NE). Il dévoile toutes les facettes de son métier. Entretien.

«Vous me reconnaîtrez à ma voiture grise, un bonnet noir et une moustache», écrit Denis Junod, qui est venu nous accueillir à la gare d'Auvernier (NE). Jovial et avenant, le pêcheur de 71 ans nous met tout de suite à l'aise et nous conduit dans sa cabane sur les rives du lac de Neuchâtel.