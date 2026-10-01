Ils percent une poche de gaz naturel en Suisse: neuf immeubles évacués
Des travaux ont provoqué mercredi matin une fuite inhabituelle à Thunstetten, dans le canton de Berne. Les autorités ont dû évacuer plusieurs habitations par précaution.
Une fuite de gaz s'est produite mercredi matin lors de travaux dans la commune bernoise de Thunstetten, indique la police cantonale bernoise. Après consultation de spécialistes, neuf immeubles d'habitation situés à proximité ont été évacués. Personne n'a été blessé.
Selon la police, le gaz a ensuite été brûlé lors d'un torchage contrôlé. Du gaz naturel s'était échappé après le forage accidentel d'une poche de gaz naturel. (jah)
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