Un forage a eu une conséquence inattendue mercredi matin dans une commune bernoise (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Ils percent une poche de gaz naturel en Suisse: neuf immeubles évacués

Des travaux ont provoqué mercredi matin une fuite inhabituelle à Thunstetten, dans le canton de Berne. Les autorités ont dû évacuer plusieurs habitations par précaution.

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Une fuite de gaz s'est produite mercredi matin lors de travaux dans la commune bernoise de Thunstetten, indique la police cantonale bernoise. Après consultation de spécialistes, neuf immeubles d'habitation situés à proximité ont été évacués. Personne n'a été blessé.

Selon la police, le gaz a ensuite été brûlé lors d'un torchage contrôlé. Du gaz naturel s'était échappé après le forage accidentel d'une poche de gaz naturel. (jah)