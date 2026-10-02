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Il braque une banque suisse sans arme et se fait arrêter

Il braque une banque suisse sans arme

Un homme s'est fait remettre de l'argent dans une banque bernoise jeudi après-midi. Sa fuite n'aura pas duré bien longtemps.
02.10.2026, 09:1402.10.2026, 09:15

Jeudi, peu après 16h, un homme est entré dans une banque de Huttwil, dans le canton de Berne, et a demandé au personnel présent sur place de lui remettre de l'argent, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Le personnel lui a alors donné accès à de l'argent liquide. Le braqueur présumé s'est emparé d'une petite somme avant de quitter l'établissement situé à la Bahnhofstrasse.

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
Un homme a quitté une banque de Huttwil avec une petite somme en poche. La police n’a pas dû chercher très loin pour le retrouver.Image: KEYSTONE

Mais entre-temps, l'alarme avait été donnée. A leur arrivée, les policiers ont repéré devant la banque un homme correspondant à la description du suspect fournie par des tiers. Il a été interpellé sans opposer de résistance et conduit dans un poste de police.

L'homme n'était pas armé et personne n'a été blessé. La police a également retrouvé sur lui ce qu'elle présente comme le butin du braquage. Selon le communiqué, le suspect a reconnu les faits. Il a ensuite été conduit à l'hôpital pour des examens, sans que la police ne précise pourquoi. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional Emmental-Haute-Argovie. (jah)

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