Trois hommes en fuite après un violent cambriolage à La Tour-de-Peilz

Un homme de 88 ans a été agressé et cambriolé à son domicile à La Tour-de-Peilz. Les auteurs sont activement recherchés par la police vaudoise.
04.09.2025, 12:1104.09.2025, 12:11
Un homme âgé de 88 ans a été agressé et cambriolé à son domicile mardi par trois individus à la Tour-de-Peilz (VD), a indiqué jeudi la police cantonale. Ils lui ont dérobé des valeurs avant de prendre la fuite avec un butin encore indéterminé. La victime, choquée mais pas blessée, a été prise en charge médicalement.
Le brigandage a eu lieu en fin d'après-midi, sur les hauts de la Tour-de-Peilz. Les trois hommes sont toujours activement recherchés. Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins, indique-t-elle aussi dans un communiqué. (jah/ats)
