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Affaire Claudio Zali: on en sait plus sur la noyade au Tessin

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La femme de 52 ans avait été retrouvée sans vie près de Melide (TI, dans le lac de Lugano.Image: www.imago-images.de

On en sait plus sur la noyade suspecte au Tessin

La police tessinoise fait le point sur le décès d'une femme impliquée dans la démission du conseiller d’État Claudio Zali la semaine dernière dans le lac de Lugano.
28.08.2026, 14:2328.08.2026, 14:32

Aucune intervention violente d’un tiers n’a été constatée dans le décès survenu la semaine dernière dans le lac de Lugano. La femme de 52 ans décédée avait contribué à la démission du conseiller d’État tessinois Claudio Zali, en publiant des enregistrements audio.

Le rapport d’autopsie n’a révélé aucune cause traumatique ou pathologique, a indiqué vendredi la police cantonale tessinoise. Le parquet considère donc que la noyade constitue la cause la plus probable du décès.

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Selon le communiqué, l’enquête n’est toutefois pas terminée. Les résultats d’analyses toxicologiques et histologiques effectuées sur des prélèvements tissulaires sont encore attendus. D’autres témoins continuent par ailleurs d’être entendus.

Des enregistrements audio publiés

En parallèle, une enquête est en cours concernant une agression physique dont la quinquagénaire aurait été victime le 8 août. Elle porte sur des tentatives de lésions corporelles graves et simples. L’auteur présumé n’a pas encore été identifié.

La femme décédée par noyade avait rendu publics les enregistrements audio qui ont notamment conduit à la démission du conseiller d’État de la Lega Claudio Zali. Une information que l’avocate de la défunte avait confirmée à Keystone-ATS. (jzs/ats)

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