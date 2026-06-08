L'ordinateur d'un ministre suisse volé devant chez lui

Le conseiller d'Etat jurassien Stéphane Theurillat a été victime d'un vol dans sa voiture. Son ordinateur professionnel a disparu de sa voiture.

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Stéphane Theurillat. Keystone

Même les conseillers d'État ne sont pas à l'abri d'un vol. Selon Le Quotidien Jurassien, le ministre jurassien Stéphane Theurillat a récemment vu disparaître son ordinateur portable de fonction alors qu'il se trouvait dans sa voiture stationnée devant son domicile à Porrentruy.

Les faits remontent à environ un mois. Son ordinateur portable se trouvait à l'intérieur de sa voiture, fermée à clé et stationnée devant chez lui, lorsque l'appareil a été dérobé. L'affaire a de quoi interpeller puisqu'il s'agit d'un membre du gouvernement cantonal susceptible de détenir des informations sensibles dans le cadre de ses fonctions.

Que contenait l'appareil?

Mais selon le principal intéressé, les données de l'Etat n'ont pas été compromises. Contacté par Le Quotidien Jurassien, Stéphane Theurillat assure qu'«aucune donnée sensible n'est tombée dans l'escarcelle du ou des voleurs». Il explique notamment qu'il ne stockait pas d'informations sur le disque dur de l'appareil.

Le ministre indique également que les services informatiques du canton ont rapidement pris les choses en main. L'ordinateur a été réinitialisé à distance peu après le vol, empêchant ainsi tout accès aux informations qu'il contenait. «Tout a été réglé à distance par les informaticiens du canton», a-t-il déclaré au journal jurassien.



Une enquête a été ouverte par la police afin de retrouver le ou les auteurs du vol. Pour l'heure, elle n'a toutefois pas permis d'aboutir à des résultats concrets, rapporte Le Quotidien Jurassien. (jah)

