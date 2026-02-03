Une rivière file la diarrhée à des policiers suisses

La rivière Reuss. Image: Keystone

La diarrhée envoie plusieurs policiers suisses à l'hôpital

Après un exercice dans une rivière dans le canton de Lucerne de nombreux élèves policiers ont souffert de diarrhée. Un incident qui pose des questions. Un élu socialiste a interpellé le gouvernement cantonal. Que s'est-il passé?

Marc Ribolla / ch media

En 2025, plusieurs dizaines d’élèves policiers de l’Ecole de police intercantonale de Hitzkirch, dans le canton de Lucerne, ont souffert de troubles gastro-intestinaux après un exercice dans la Reuss, rivière qui coule près de Bremgarten, en Suisse centrale. Certains ont même dû être hospitalisés. Les analyses de laboratoire ont révélé une infection à des bactéries coliformes, ce qui suggère la présence de matières fécales dans l’eau.

Problème connu par les surfeurs

Le problème est bien connu dans les milieux de surfeurs, notamment lors de périodes où le niveau de la rivière est élevé. L'infection est généralement causée par l’ingestion accidentelle de l’eau contaminée.

En novembre, Stefan Dietrich (PS), membre du Grand Conseil argovien, a déposé une motion auprès du gouvernement cantonal. Dans cette interpellation, il a posé plusieurs questions concernant cet incident, mais aussi plus largement sur la qualité des eaux, son contrôle et les mesures à prendre à l’avenir. Le gouvernement cantonal a répondu à cette demande.

Quelles sont les causes de la pollution fécale ?

Le gouvernement a d’abord précisé que, selon lui, il n’y a jamais de déversement d’eaux usées non traitées par les stations d’épuration.

«Les valeurs limites d’entrée des stations d'épuration sont respectées, même en période de pluie»

Actuellement, il existe 15 stations d'épurations dans le bassin versant de la Reuss et de ses affluents au-dessus de Bremgarten, dont trois se trouvent dans le canton d’Argovie.

La qualité microbiologique de l’eau de la Reuss est régulièrement testée et surveillée en plusieurs points populaires pour la baignade. Stefan Dietrich a aussi demandé au gouvernement quelles pouvaient être les causes possibles de la pollution fécale accrue dans le tronçon entre Bremgarten et Mellingen. Le gouvernement a expliqué que l’origine de cette pollution, après de fortes pluies, était multiple:

«Il est souvent difficile, voire impossible, d’identifier les voies de déversement précises, ainsi que les sources en cas de pollution diffuse»

Le gouvernement a également souligné que les eaux usées traitées à la station de Bremgarten ne sont déversées dans la Reuss qu’en aval du barrage de la rivière, excluant ainsi cette source comme cause de l'incident.

Contrôle de la qualité de l'eau ?

Etant donné que les symptômes sont apparus après des jours de forte pluie, l’ingestion accidentelle de l’eau de la rivière semble donc être une cause plausible des infections. Le gouvernement ajoute:

«Une enquête approfondie sur l’origine des bactéries fécales ne serait probablement pas concluante, étant donné les nombreux facteurs influençant la situation»

Stefan Dietrich s’est également interrogé sur la possibilité que le gouvernement introduise des recommandations ou des normes obligatoires pour les exercices, comme par exemple un contrôle obligatoire de la qualité de l'eau. Cette demande a été rejetée, le gouvernement précisant que la décision de mener des exercices de sauvetage policiers dans les rivières relevait du jugement des responsables de la formation.

Le gouvernement a estimé qu’il n'était pas pertinent d’introduire un système d'alerte public pour les cours d'eau, similaire à ceux existant pour les lacs de baignade:

«Les cours d'eau ne peuvent pas être considérés comme adaptés à la baignade de manière générale. La qualité de l’eau varie énormément en fonction des conditions météorologiques»

Un système d’alerte axé sur la qualité hygiénique de l’eau ne serait donc pas approprié, selon les autorités. Elles poursuivent:

«La règle est simple: les rivières ne sont propices à la baignade que par temps stable et chaud, avec un faible débit et peu de turbidité»

Le gouvernement cantonal fait référence à la publication existante de la qualité de l'eau, classée en différentes catégories, sur le site du canton d'Argovie. Selon cette publication, la qualité de l'eau de la Reuss atteint généralement, en conditions normales et sans précipitations, les classes de qualité C à B, ce qui correspond à «suffisant» et «bon».

Voici la définition de la classe B: «Aucun risque pour la santé n'est à prévoir pour la baignade.» Mais un certain risque demeure, raison pour laquelle le gouvernement s'oppose à l'idée d'un système d'alerte: