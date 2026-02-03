en partie ensoleillé
Constellation: des nouvelles des victimes soignées à l'étranger

epa12633268 Flowers and a placard with a heart reading &#039;We are thinking of you&#039; are placed at the entrance of University Hospital Zurich (USZ) for the victims of the Crans-Montana fire, in Z ...
Les visites ont eu lieu en Allemagne et en Belgique, puis en France et en Italie (image d'illustration).Keystone

Des spécialistes se sont rendus au chevet des patients hospitalisés hors de Suisse après l'incendie de Crans-Montana. Certains se trouvent toujours dans un état critique.
03.02.2026, 14:0703.02.2026, 14:07

Mises en place le 21 janvier, les deux équipes des «Swiss Contact Teams» (SCT) ont pu rendre visite à tous les patients suisses hospitalisés à l'étranger après le drame de Crans-Montana. Les visites ont eu lieu en Allemagne et en Belgique, puis en France et en Italie.

Les SCT sont «très satisfaites des échanges avec les équipes soignantes locales» et saluent «les efforts considérables déployés pour offrir aux patients les meilleurs soins possibles, ainsi que la volonté affirmée de coopérer étroitement avec la Suisse», affirme mardi l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

«Loin d’un retour à la normale» pour les brûlés de Crans-Montana

Les SCT ont aussi pu rencontrer des proches des blessés afin d'entendre leurs besoins et apporter déjà une aide.

«Les entretiens sur place avec le personnel médical spécialisé et les proches constituent une base importante pour la préparation et la coordination du traitement ultérieur»
Les «Swiss Contact Teams»

Au 1er février, 19 personnes de nationalité suisse et 6 personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse étaient encore hospitalisées à l'étranger. Certains patients se trouvent toujours dans un état critique. Pour d'autres, le transfert vers la Suisse sera possible «dans les prochains jours», poursuit l'OFPP.

Mise en place d'une «coordination nationale»

Les SCT réunissent des représentants du Réseau national de médecine de catastrophe (KATAMED). Les professeurs Mette Berger et Clemens Maria Schiestl, deux experts dans le traitement des grands brûlés, ont notamment participé aux visites.

Des spécialistes de la réadaptation et des experts rompus aux interventions en cas de catastrophe appartenant à la Croix-Rouge suisse et au Corps suisse d’aide humanitaire ont aussi fait le déplacement. Dans chaque pays, les deux équipes ont également bénéficié de l'appui des ambassades et consulats suisses.

Voici ce que révèle l'autopsie de l'une des victimes italiennes

L'OFPP ajoute que les résultats des entretiens menés lors des visites des SCT seront «mis à profit pour la mise en place d'une coordination nationale». Celle-ci sera assurée par les centres suisses pour grands brûlés, les cantons, la Suva avec ses cliniques de réadaptation à Bellikon (AG) et à Sion, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'OFPP (réseau KATAMED). (jzs/ats)

