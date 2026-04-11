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Saint-Gall: Une femme attaque un policier avec un spray au poivre

Une femme attaque un policier avec un spray au poivre

Logo und Wappen auf einem Dienstfahrzeug der Kantonspolizei St. Gallen, aufgenommen am 30. April 2015, in Henau. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
La police saint-galloise a dû intervenir face à une femme agitée.Image: KEYSTONE
La police saint-galloise a été prise à partie par une femme de 35 ans qui a fait usage d'un spray au poivre face à un agent.
11.04.2026, 12:2811.04.2026, 12:28

Une femme âgée de 35 ans s'en est prise à un policier avec un spray au poivre vendredi soir lors d'un contrôle d'identité à un arrêt de bus en ville de St.-Gall.

S'opposant alors violemment à son interpellation après une brève poursuite, elle a donné des coups de pieds aux agents.

Les policiers ont finalement interpellé la récalcitrante et l'ont conduite au commissariat. La Suissesse a été relâchée et fait l'objet d'une plainte pour violence et menaces à l'encontre de fonctionnaires ainsi que pour entrave à l'exercice de la fonction publique. (btr/ats)

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