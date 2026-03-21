Un homme grièvement blessé par balles à Lucerne

Un Suisse de 31 ans a été atteint par des tirs vendredi après-midi en ville de Lucerne et se trouve dans un état critique.

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Les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule de livraison, retrouvé peu après, et la police a lancé un appel à témoins. Keystone

Un homme de 31 ans a été grièvement blessé par des coups de feu vendredi après-midi en ville de Lucerne. Ses jours sont en danger. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs, qui se sont enfuis dans un véhicule de livraison.

Averties des coups de feu vers 14h20, les forces d'intervention n'ont trouvé sur place que la victime et ont alerté les secours, a indiqué samedi la police cantonale. Celle-ci n'était pas en mesure de donner à Keystone-ATS des précisions sur le type de blessures subies par le trentenaire, de nationalité suisse.

Dans un tel cas, il y a toujours plusieurs personnes impliquées, a ajouté un porte-parole. La police continue d'enquêter pour tenter de déterminer le nombre de personnes impliquées. Le véhicule utilisé par les auteurs a été retrouvé, vide, peu après les faits à Littau, dans l'ouest de la ville. (dal/ats)