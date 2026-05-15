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G7 à Genève: voici ce qu'ont prévu les TPG

Aucun tram ne circulera cet
Les TPG dévoilent leur dispositif pour le G7.Keystone

G7: voici ce qu'ont prévu les transports genevois

Horaire adapté et lignes perturbées: les TPG présentent leur dispositif pour le sommet à Evian (F).
15.05.2026, 15:4515.05.2026, 15:45

Les TPG ont dévoilé le dispositif prévu pour les transports publics à Genève pendant la période du sommet du G7 du 15 au 17 juin à Evian (F). Les principales annonces de vendredi:

  • L'horaire des vacances sera appliqué du 15 au 17 juin, sauf pour quelques lignes.
  • La ligne des plages ne sera pas exploitée du 12 au 14 juin.
  • Certaines lignes, notamment transfrontalières, pourraient être perturbées ou diminuées en raison des conditions de sécurité, comme l'a annoncé le Conseil d'Etat mercredi.
Frontières, transports: Genève dévoile son dispositif pour le G7

Les TPG demandent à la population de suivre les indications sur leur site tpg.ch et les écrans dans les véhicules. Ils recommandent aux usagers d'anticiper leurs déplacements.

Une ligne téléphonique gratuite sera également activée au 0800 858 900 dès la veille et jusqu'au lendemain du sommet. La clientèle est priée d'effectuer avant tout les commandes en ligne. (jzs/ats)

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