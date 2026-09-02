Fabrizio Grande a été touché par balle à Aarau. Image: Capture Tele M1

Touché par balle, un survivant raconte la nuit d'horreur

Fabrizio Grande a été blessé lors de la fusillade survenue dimanche après une fête à Aarau. Le trentenaire dit avoir échappé de peu à la mort.

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Après la fusillade meurtrière survenue à l'hippodrome du Schachen à Aarau, l'un des blessés raconte l'attaque. Fabrizio Grande, 31 ans, a été touché par une balle à la hanche dans la nuit de samedi à dimanche.

La fusillade, survenue après une rave, a coûté la vie à Maria S., 22 ans. Cinq autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.

L'entrée de l'hippodrome du Schachen à Aarau Keystone

L'Argovien raconte à Tele M1 le moment où le tireur l'a pris pour cible. Il explique avoir vu l'homme se tourner vers lui. Grande a précisé qu'il ne se trouvait pas directement dans la foule.

Du sang sur sa chaussure et son pantalon

Grande affirme que la même scène lui revient sans cesse en tête. Il a eu le sentiment que le tireur l'avait délibérément pris pour cible.

«C'est dingue de voir quelqu'un avec une AK devant toi qui veut tout simplement te tuer» Fabrizio Grande

Grande raconte avoir encore crié quelque chose à l'assaillant. Il s'est ensuite mis à l'abri derrière une voiture. Deux personnes qu'il ne connaissait pas se sont alors occupées de lui et ont tenté de stopper l'hémorragie.

Au début, il n'avait même pas compris qu'il avait réellement été touché. Ce n'est qu'en voyant du sang sur sa chaussure et son pantalon qu'il a pris conscience de la gravité de la situation.

L'arme aurait connu deux défaillances

Grande estime avoir eu énormément de chance. Un coup est parti, tandis qu'à deux reprises, l'arme n'aurait produit qu'un clic.

«Un dysfonctionnement, un ange gardien, Dieu sait ce qui s'est passé. Mais normalement, il aurait dû me toucher» Fabrizio Grande

Le trentenaire suppose également que l'assaillant savait manier ce type d'arme. Selon lui, l'homme la tenait de manière maîtrisée, se déplaçait de façon ciblée et aurait apparemment attendu la fin de la musique et la sortie du public.

Grande pense donc que le tireur pourrait avoir une expérience militaire. Cette hypothèse n'a toutefois pas été officiellement confirmée.

Un suspect arrêté

La police cantonale argovienne a annoncé lundi l'arrestation d'un Suisse de 43 ans. Il est fortement soupçonné d'être l'auteur des faits.

La police donnera davantage de détails ce mercredi lors d'une conférence de presse. D'ici là, les autorités ne souhaitent pas faire d'autres commentaires sur l'état de l'enquête.

Le mobile de l'attaque et le déroulement exact des faits restent notamment à déterminer. (mke/trad.jzs)