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Explosion au Tessin, trois policiers légèrement blessés

Unauthorized anti-fascist demonstration in Piazza Manzoni with collaboration between the Cantonal Police of Ticino and that of Vaud in Lugano, Switzerland, Saturday, February 21, 2026. (KEYSTONE/Ti-Pr ...
Une explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit le bâtiment (image d'illustration).Keystone

Explosion au Tessin, trois policiers légèrement blessés

Alertée pour des coups de feu dans un immeuble de Leontica, la police a été confrontée à une explosion qui a blessé trois de ses agents. Des restes humains ont ensuite été retrouvés dans les décombres.
11.07.2026, 15:1311.07.2026, 15:13

Trois policiers ont été légèrement blessés vendredi soir lors d'une explosion survenue dans un immeuble résidentiel à Leontica (TI), dans la vallée de Blenio. La police avait auparavant reçu un signalement faisant état de coups de feu dans l'immeuble.

La police a été informée des coups de feu peu après 19h00. Une explosion s'est produite dans le bâtiment, ont annoncé samedi le ministère public tessinois et la police cantonale.

L'explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit le bâtiment. Lors des recherches menées dans les décombres, la police a découvert des explosifs et des restes humains. L'identité de la personne retrouvée n'est pas connue pour l'heure.

Un sauvetage en hélico perturbé par un drone en Suisse

Les médias tessinois évoquent un lien avec le décès d'une femme de 56 ans, retrouvée jeudi soir dans l'enceinte d'une clinique à Faido (TI), gravement blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. La police tessinoise entend informer dans l'après-midi. (tib/ats)

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Tramway de Locarno avec vue sur la Piazza Grande, années 1950.
source: musée suisse des transports
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Une impressionnante explosion dans la banlieue de Pékin
Video: watson
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