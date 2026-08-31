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La fusillade d'Aarau prend une dimension internationale

epa13202061 A police officer guards at the Schachen horse racing track, the site of a deadly rave party shooting incident, in Aarau, Switzerland, 31 August 2026. One person was killed, and five others ...
L'opération policière de grande envergure se poursuit.Keystone

La fusillade d'Aarau prend une dimension internationale

Un avis de recherche national et international est lancé après la fusillade qui a fait un mort et cinq blessés à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche.
31.08.2026, 11:3831.08.2026, 11:40

La police cantonale argovienne a lancé un avis de recherche national et international après la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche. Aucun nouvel élément n'est disponible sur l'auteur des faits ou les circonstances.

Les autorités policières argoviennes ont lancé un avis de recherche via les systèmes de police nationaux et internationaux, indique lundi l'Office fédéral de la police (Fedpol) à Keystone-ATS. Fedpol a dépêché deux officiers de liaison à Aarau, chargés d'assurer l'échange direct d'informations.

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La police cantonale ne fournit pour sa part aucune nouvelle information concernant l'auteur ou les circonstances de la fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rave party à Aarau. L'opération policière de grande envergure se poursuit.

Une Italienne de 22 ans a été tuée. Selon le dernier bilan de la police argovienne, une ressortissante allemande et quatre hommes suisses âgés de 24 à 31 ans ont été blessés, certains grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger. (jzs/ats)

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L'origine de ce poisson servi chez Migros interroge
Le poisson russe figure encore régulièrement au menu des restaurants Migros. Le géant orange maintient ses importations depuis la Russie, alors que Coop y a renoncé depuis longtemps.
Récemment, dans un restaurant Migros comme la Suisse en compte tant, les clients pouvaient choisir des filets de perche. Sur l'écran du menu, l'origine du poisson était indiquée: Russie.

La Migros n'est pas la seule à vendre du poisson russe. Malgré la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine, du poisson russe continue d'être consommé en Suisse en grande quantité. L'an dernier, environ 600 tonnes ont été importées, pour une valeur de près de sept millions de francs, comme le montre la statistique suisse du commerce extérieur. Cette valeur se situe dans la moyenne des dix dernières années.
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