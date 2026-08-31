L'opération policière de grande envergure se poursuit. Keystone

La fusillade d'Aarau prend une dimension internationale

Un avis de recherche national et international est lancé après la fusillade qui a fait un mort et cinq blessés à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche.

Plus de «Suisse»

La police cantonale argovienne a lancé un avis de recherche national et international après la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche. Aucun nouvel élément n'est disponible sur l'auteur des faits ou les circonstances.

Les autorités policières argoviennes ont lancé un avis de recherche via les systèmes de police nationaux et internationaux, indique lundi l'Office fédéral de la police (Fedpol) à Keystone-ATS. Fedpol a dépêché deux officiers de liaison à Aarau, chargés d'assurer l'échange direct d'informations.

La police cantonale ne fournit pour sa part aucune nouvelle information concernant l'auteur ou les circonstances de la fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rave party à Aarau. L'opération policière de grande envergure se poursuit.

Une Italienne de 22 ans a été tuée. Selon le dernier bilan de la police argovienne, une ressortissante allemande et quatre hommes suisses âgés de 24 à 31 ans ont été blessés, certains grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger. (jzs/ats)