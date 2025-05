Combien Alain Berset et Viola Amherd touchent-ils d'argent chaque mois?

Voici combien coûtent les rentes à vies des ex-conseillers fédéraux

Quand les conseillers fédéraux quittent leur fonction, ils continuent à gagner à vie la moitié du salaire qu'ils touchaient. Combien ça coûte au contribuable? On a demandé.

Etre conseiller fédéral n'est pas un job de tout repos. Stress, tensions, charge de travail... ce n'est pas une gageure. Heureusement, c'est bien payé. Même quand ils quittent le Conseil fédéral.



Selon les informations présentes sur le site de la Confédération, la rente d'un conseiller fédéral est la moitié du «traitement» d'un membre en fonction. Pour rappel, les membres du Conseil fédéral gagnent 478 000 francs par an, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 30 000 francs. Grosso modo, un demi-million.

Cinq millions

Bref, la rente à vie est de 250 000 francs par an environ, soit un peu moins de 21 200 francs par mois. Contactée, la chancellerie fédérale nous confirme que 20 «anciens magistrats» et 5 survivants la touchent. La somme touchée est la même avant et après l'âge de la retraite. Et combien la Confédération débourse-t-elle, dans tout ça?

«Les rentes versées aux magistrats et à leurs survivants s’élèvent à 5 millions» Chancellerie fédérale

Les anciens «magistrats», ce sont les conseillers et chanceliers fédéraux, ainsi que les juges fédéraux ayant servi plus de quinze ans. Quant aux membres du Conseil fédéral, ils doivent avoir été en poste au moins quatre ans. Si une démission a lieu «pour raisons de santé» avant ce palier, c'est à la Délégation des finances du Parlement de trancher si le versement de la rente est justifié ou non.

Fribourg paie plus que la Confédération

La rémunération des magistrats en poste actuellement — Beat Jans, Karin Keller-Sutter et leurs cinq petits copains — est moins élevée: 4,2 millions. Il est aussi à noter que quelques retardataires doivent encore toucher leur pactole, car, selon les comptes d'Etat 2024 de la Confédération, «les dépenses de personnel sont inférieures de 0,3 million au montant inscrit au budget, principalement parce que certaines rentes n’ont pas été perçues».

Autre fun fact: le canton de Fribourg, qui paie les rentes des anciens conseillers d'Etat, mais aussi des préfets et des juges cantonaux, verse plus de 6 millions par année, soit plus que la Confédération pour les magistrats fédéraux.

Quand la rente est-elle réduite?

Et que se passe-t-il si la personne est encore loin de la retraite et trouve un autre emploi? On pense notamment à Alain Berset, qui a quitté le Conseil fédéral à 51 ans et est désormais président du Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg. Eh bien dans ce cas, la rente est réduite:

«Lorsqu’un ancien conseiller fédéral perçoit en plus de sa rente un revenu professionnel ou de remplacement et que le total excède le traitement annuel d’un conseiller fédéral en fonction, sa rente est réduite à hauteur de la différence» Chancellerie fédérale source directe

Et le salaire du président du Conseil de l'Europe, on le connaît: environ 300 000 francs par année. Avec la rente de 250 000 francs, soit 550 000 francs, Alain Berset devrait voir sa rente réduite d'au moins 50 000 francs.

Il est à noter que les salaires fédéraux étant liés au renchérissement, les rentes devraient également progresser en parallèle. En 2002, le salaire des conseillers fédéraux était encore de 404 800 francs, soit 74 000 francs de moins qu'en 2025.