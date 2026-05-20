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Flottille pour Gaza: Berne appelle Israël à respecter le droit

Flottille pour Gaza: Berne intervient après l’arrestation de Suisses par Israël

La Suisse demande à Israël de respecter les droits fondamentaux des militants interpellés lors de l’interception d’une flottille pour Gaza.
20.05.2026, 16:4620.05.2026, 16:46

La Suisse appelle Israël à respecter «les principes de proportionnalité» dans ses interventions contre les flottilles pour Gaza. Pour l'heure, le nombre et l'identité des participants suisses arrêtés ne sont pas connus.

Le Département des affaires étrangères (DFAE) a connaissance de la présence de plusieurs ressortissants suisses parmi les participants à la flottille, a-t-il indiqué mercredi à Keystone-ATS. L'ambassade de Suisse à Tel-Aviv est en contact avec les autorités israéliennes à ce sujet. Selon les informations fournies par ces dernières, les participants à la flottille qui ont été interpellés ont été débarqués et doivent être transférés vers la prison de Ktzi'ot.

La Suisse n'a pas d'info

Les services d'Ignazio Cassis soulignent n'avoir pour l'instant, aucune information des autorités israéliennes concernant le nombre et l’identité des participants suisses interpellés.

epa12959510 OSCE Chairman-in-Office and Swiss Federal Councillor and Minister of Foreign Affairs Ignazio Cassis arrives for the Council of Europe Foreign Ministers&#039; meeting in Chisinau, Moldova, ...
Les services du ministre suisse des Affaires étrangères, Igazio Cassis ont appelé Israël à bien traiter les membres de la flotille.Keystone

La Confédération a «appelé à plusieurs reprises l’ambassadeur d’Israël en Suisse et les autorités compétentes en Israël à respecter les droits fondamentaux des participants à la flottille, y compris des conditions de détention dignes, les garanties procédurales et le droit à la défense, ainsi qu’à se conformer au droit international et au droit de la mer», affirme le DFAE qui ajoute:

«Toute intervention contre la flottille doit respecter les principes de proportionnalité»

«C'est avant tout aux avocats des participants qu'il incombe de défendre les droits de leurs clients», rappelle le département. Le DFAE apporte une assistance consulaire «subsidiaire» conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger. Les services consulaires sont payants et nécessitent, dans le cas présent, une avance sur frais. (jah/ats)

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Cette arnaque suisse m’a fait tomber dans un piège, je vous raconte
Tout part d'un mail qui a volé mes données personnelles et d'un faux appel de ma banque pour que je valide un versement de 500 francs. Escroquer n'a jamais semblé si facile.
J'ai donné 500 francs à un inconnu qui se faisait passer pour mon banquier et m’a fait effectuer un versement en me faisant croire qu'il s'agissait d'une notification de sécurité.

Avant de continuer cet article, certains d’entre vous vont sûrement se dire: «Mais quel idiot!». Je le sais bien, car moi aussi j’ai réagi de la sorte en entendant des histoires d’arnaques survenues à d’autres. J’ai moi-même souvent ressenti cette condescendance à mon égard quand j’ai partagé ma propre mésaventure. Et c’est cette pensée qui m’obsède chaque jour depuis.
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