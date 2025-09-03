en partie ensoleillé18°
Comment la Suisse a géré un nombre record de cyberattaques en 2024

Malgré des cyberattaques record en 2024, la Confédération n’a subi aucun incident grave, grâce à une détection précoce et de nouveaux investissements en sécurité.
03.09.2025, 11:0403.09.2025, 11:04
Malgré un nombre de cyberattaques élevées, les systèmes informatiques de la Confédération n'ont subi aucun incident grave en 2024, constate mercredi le Conseil fédéral. La Suisse reste toutefois exposée sur le plan international, selon le rapport sur la sécurité de l'information.

Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Forum économique mondial à Davos et à la Conférence sur la paix en Ukraine au Bürgenstock, les attaques ont été particulièrement élevées. Mais une détection précoce des événements et une réaction systématique ont permis d'éviter tout incident grave qui aurait mis sérieusement en danger les informations ou les moyens informatiques de l'administration fédérale, indique le gouvernement dans un communiqué.

L'année 2024 a également été marquée par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité de l'information et la création du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l'information. En parallèle, et à la suite des attaques contre Xplain, des investissements ciblés en matière de ressources techniques, organisationnelles et personnelles ont permis d'élever le niveau général de sécurité. (jah/ats)

