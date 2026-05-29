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Primes maladie: le Conseil fédéral dézingue cette idée romande

Le Conseil fédéral a douché l'idée défendue par le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia.
Le Conseil fédéral a douché l'idée défendue par le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia.dr

Une caisse maladie cantonale? Le Conseil fédéral a tranché

Le conseiller aux Etats Mauro Poggia voulait permettre aux cantons de créer leur propre caisse d'assurance maladie. Berne étrille le projet dans un rapport, estimant qu'un tel système serait plus coûteux, plus complexe et risquerait même d'affaiblir la maîtrise des coûts de la santé.
29.05.2026, 12:0129.05.2026, 12:01

Le Conseil fédéral a douché l'idée défendue par le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia, qui voulait permettre aux cantons de créer leur propre caisse publique d'assurance maladie. Dans un rapport adopté mercredi, le gouvernement estime, comme le soulignent nos confrères de 24 heures, qu'un tel système serait finalement «plus cher», «plus complexe» et risquerait de créer davantage de problèmes qu'il n'en résoudrait.

A la base, Poggia ne proposait pas une caisse unique nationale comme celle rejetée en votation en 2014. Son idée consistait plutôt à créer, au niveau cantonal, une «caisse de compensation» publique chargée de fixer et d'encaisser les primes de base. Les assureurs privés auraient toutefois conservé certaines tâches, comme le contrôle des factures.

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Mais pour le Conseil fédéral, ce modèle transformerait surtout le système en «usine à gaz» administrative. Les assurés devraient potentiellement jongler entre plusieurs interlocuteurs: la caisse cantonale d'un côté, les assureurs mandatés de l'autre. Berne estime aussi que les coûts administratifs augmenteraient, puisque cette nouvelle structure publique devrait disposer de son propre personnel et de ses propres infrastructures, tout en rémunérant les assureurs privés.

Le rapport pointe également un risque de conflits d'intérêts pour les cantons, déjà propriétaires d'hôpitaux publics et impliqués dans la validation des tarifs de la santé. Enfin, le gouvernement craint qu'une prime cantonale unique ne réduise la concurrence entre assureurs et les incitations à maîtriser les coûts. (max)

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