Patrick Fiori se produira au Bellarena Indoor Festival le 26 juin prochain. Image: www.imago-images.de

Un autre Patrick remplace Patrick Bruel à Fribourg

Après le report du concert de Patrick Bruel, le Bellarena Indoor Festival cherchait une nouvelle tête d'affiche pour sa soirée du 26 juin. Et c'est Patrick Fiori qui s'y colle.

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Un Patrick en remplace un autre au Bellarena Indoor Festival: l'événement fribourgeois annonce la venue de Patrick Fiori le 26 juin prochain à la BCF Arena.

«Artiste incontournable de la scène francophone, Patrick Fiori poursuit actuellement une importante tournée entre festivals et grandes scènes, portée notamment par le succès de son projet Corsu Mezu Mezu», s'enthousiasme le Bellarena Indoor Festival dans son communiqué. Et d'ajouter:

«Il viendra ainsi à la rencontre du public fribourgeois dans le cadre de cette Summer Edition 2026»

Initialement, c'était Patrick Bruel qui devait se produire à cette date. Mais sa venue a finalement été reportée en raison de la polémique actuelle.

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«La tête d’affiche de la soirée ayant été remplacée, l’événement est maintenu et les billets déjà achetés restent pleinement valables pour cette nouvelle soirée», indique le festival fribourgeois, précisant que ceux qui le souhaitent peuvent échanger leurs sésames pour une autre date de l'événement.

Les personnes concernées recevront prochainement plus d'informations par mail. Elles ont jusqu'au 14 juin pour faire une demande d'échange. Aucun remboursement ne pourra toutefois être accordé, souligne le festival. (jzs)