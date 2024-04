Le nouveau président des Jeunes UDC, Nils Fiechter, a été élu le 11 mars dernier. KEYSTONE

Les Jeunes UDC sous pression pour des liens avec l'extrême-droite

Les sections de jeunes de six partis demandent aux Jeunes UDC de se distancer clairement des contenus et des personnes d'extrême droite. Le groupe «Junge Tat» et l'activiste autrichien Martin Sellner sont en cause.

Plus de «Suisse»

Les Jeunes libéraux-radicaux, la Jeunesse socialiste, les Jeunes du Centre, les Jeunes Vert-e-x-s, les Jeunes Vert'libéraux et les Jeunes du PEV se disent inquiets du «manque évident de distance par rapport aux forces et aux contenus d'extrême droite» de la direction des Jeunes UDC. Une ligne rouge a été franchie, déclarent-ils mercredi dans un appel commun.

Ces idées ne doivent pas être normalisées, car elles sont un danger pour une société basée sur l'ouverture, l'Etat de droit libéral et la démocratie, poursuit le communiqué.

Par leur silence et leur proximité avec les milieux d'extrême droite, c'est pourtant ce que font les dirigeants des Jeunes UDC, dénoncent les six sections jeunes. «Cela en dit long», estime le président des Jeunes du Centre Marc Rüdisüli.

«La direction des Jeunes UDC a maintenant le devoir de se démarquer systématiquement de l'extrémisme de droite» Jonas Lüthy, président des Jeunes libéraux-radicaux

Si les Jeunes UDC ne se distancient pas systématiquement du groupe radical «Junge Tat» et de l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner, cela prouverait qu'ils sont de mèche, écrit le président de la Jeunesse socialiste Nicola Siegrist.

«En flirtant avec l'extrême-droite, la direction des Jeunes UDC fraternise avec une idéologie inhumaine et dangereuse pour notre société» Gwenaël Richard, co-président des Jeunes Vert'libéraux

Les Jeunes UDC divisés

A la mi-mars, la police argovienne a empêché la tenue à Tegerfelden (AG) d'une conférence du groupe «Junge Tat» et du militant Martin Sellner, qui a été interpellé et expulsé. Les Jeunes UDC argoviens se sont ensuite solidarisés avec l'Autrichien, ce qui a suscité des critiques. La section s'est finalement distancée des positions d'extrême droite.

Mardi, six sections cantonales alémaniques des Jeunes UDC ont pris leurs distances avec les groupements extrémistes. Les idéologies de tous les extrêmes politiques n'ont pas leur place dans les valeurs du parti, ont souligné dans un communiqué les sections de ces cantons:

Appenzell Rhodes-Extérieures (section Säntis)



Grisons

Schaffhouse

Thurgovie

Soleure

Bâle-Ville.

Les six sections demandent à la cheffe de la stratégie des Jeunes UDC Sarah Regez de se mettre pour l'instant en retrait de son poste. Selon le Sonntagsblick du 31 mars, la Bâloise aurait participé à une réunion secrète avec Martin Sellner, à laquelle étaient également présents des membres de la «Junge Tat». Une éventuelle démission ou exclusion de la direction du parti doit être prise en considération.

Sollicité, le nouveau président des Jeunes UDC Nils Fiechter n'a pas souhaité prendre position: «Les questions internes sont traitées en interne au sein des Jeunes UDC Suisse», a répondu le Bernois.

(sda/ats)