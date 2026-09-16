Le vote a été clair (archives). Image: KEYSTONE

Le National accepte finalement l'accord avec le Mercosur

Après l'avoir rejeté il y a quelques mois, le Conseil national a finalement accepté l'accord avec le Mercosur. La chambre haute du Parlement doit encore se prononcer.

Plus de «Suisse»

Alors qu'il l'avait rejeté en juin, le National a finalement validé l'accord avec le Mercosur mercredi. La manne de 517 millions de francs débloquée pour compenser l'agriculture suisse l'a convaincu. Les Etats doivent encore se prononcer sur les derniers détails.

Le vote a été clair. Les députés ont dit oui par 118 voix contre 66 et 10 abstentions.

L'enveloppe de 517 millions s'étale entre 2028 et 2033. Elle fait office de compromis. Le Conseil fédéral avait annoncé le printemps dernier une aide ponctuelle de 158 millions pour compenser les pertes engendrées. Ce qui n'était pas du tout passé auprès des agriculteurs.

Ceux-ci avaient exigé 880 millions entre 2028 et 2035 au National. La proposition avait finalement été refusée. L'accord avait ensuite été rejeté de justesse au vote final.

Déforestation

La branche paysanne avait eu le soutien de la gauche. Elle avait vu toutes ses propositions pour lutter contre la déforestation et le travail forcé refusées. Une «erreur stratégique», ces thématiques étant sensibles au sein de la population, qui aura sûrement le dernier mot sur l'accord. Un référendum a déjà été annoncé.

Le National a finalement entendu les arguments du camp rose-vert. Il propose de débloquer 25 millions pour lutter contre la déforestation. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. (ats)