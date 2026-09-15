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La 13e rente AVS s'élèvera en moyenne à 1580 francs

Voici à combien s'élèvera la 13e rente AVS dès décembre

La première 13e rente AVS sera versée en décembre. Son montant moyen atteindra environ 1580 francs, avec d’importantes différences entre les bénéficiaires.
15.09.2026, 11:1815.09.2026, 11:19

La 13e rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre, s'élèvera en moyenne à 1580 francs. Le montant variera toutefois en fonction de l'état civil des bénéficiaires. Les rentes versées à l'étranger seront aussi nettement plus basses.

Le montant de 1580 francs est calculé sur les valeurs de l'année passée, indique l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas) dans une analyse publiée mardi. En 2025, 2,6 millions de personnes ont reçu une rente de l'AVS pour un montant moyen de 1576 francs par mois.

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La 13e rente AVS rapportera en moyenne 1580 francs.Image: KEYSTONE

La somme perçue varie considérablement en fonction du lieu de résidence des bénéficiaires. Alors que la rente moyenne en Suisse s'élevait à 1969 francs, elle n'était que de 702 francs pour les personnes résidant à l'étranger.

L'état civil joue aussi un rôle déterminant. Pour les couples mariés dont les deux conjoints perçoivent une rente, la somme des rentes est souvent plafonnée à 150% de la rente maximale. Raison pour laquelle de nombreuses personnes mariées ont perçu en 2025 une rente comprise entre 1500 et 2000 francs. (jah/ats)

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