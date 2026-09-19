Des cheminées de centrales en République tchèque. Keystone

Les Suisses devront voter sur le nucléaire

Le référendum contre le projet du Parlement d'autoriser à nouveau la construction de centrales nucléaires en Suisse et recueilli 125 000 signatures en trois mois.

Plus de «Suisse»

Les Suisses voteront contre la possibilité de construire de nouvelles centrales nucléaires. Plus de 125 000 personnes ont signé en l'espace de trois mois le référendum contre le projet mis sous toit en juin par le Parlement, annonce samedi le comité référendaire.

«Le succès de cette collecte montre que la population rejette le retour de l’atome, une technologie coûteuse et dangereuse qui renforce notre dépendance aux importations d’uranium, notamment en provenance de Russie», écrit la coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires» dans un communiqué. L'information avait auparavant été publiée sur le site du Tages-Anzeiger.

Les Chambres fédérales ont accepté lors de la session d'été le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Stop au blackout» (De l'électricité pour tous en tout temps). Le projet prévoit de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

Avec ce projet, le Conseil fédéral et le Parlement «ignorent la volonté populaire», s'insurge la coalition. Et de rappeler que le peuple s'est «clairement» prononcé à trois reprises en faveur d'un avenir fondé sur des énergies renouvelables: à travers l'adoption de la Stratégie énergétique 2050 en 2017, de la loi sur la protection du climat en 2023 et de la loi sur l'électricité en 2024.

Pour le comité référendaire, «cette voie porte ses fruits: la Suisse couvre de plus en plus ses besoins grâce aux énergies solaire, éolienne et hydraulique produites localement.» A l'inverse, le coût et les risques liés au nucléaire sont considérés comme «trop élevés».

La coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires» regroupe les Vert-e-s, le PS, le PVL, une partie du Centre et une trentaine d'organisations comme l'ATE, le WWF, Greenpeace, Pro Natura ou Swissolar. (ats)