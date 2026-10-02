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Politique

Guy Parmelin annonce sa démission du Conseil fédéral

Bundespraesident Guy Parmelin gibt waehrend einer Medienkonferenz seinen Ruecktritt aus dem Bundesrat bekannt, am Freitag, 2. Oktober 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Guy Parmelin quittera ses fonctions le 31 décembre prochain.Keystone

Guy Parmelin annonce sa démission du Conseil fédéral

Après plusieurs jours de rumeurs, l'actuel président de la Confédération annonce son départ du gouvernement pour la fin de l'année.
02.10.2026, 11:0202.10.2026, 11:28

Après onze ans au Conseil fédéral, Guy Parmelin annonce ce vendredi sa démission. Il quittera ses fonctions le 31 décembre prochain.

Le Vaudois avait d'abord pris la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avant d'intégrer en 2019 celui de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Cette année, il avait été élu président de la Confédération.

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En conférence de presse, Guy Parmelin a dit vouloir laisser la place à des «forces vives en ces temps de grandes incertitudes». «Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'au début», a ajouté l'élu UDC, excluant toutefois tout problème de santé.

Mais il a rappelé qu'il allait travailler jusqu'au 31 décembre «23h59 dernier délai».

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(jzs/ats)

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