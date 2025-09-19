Voici la nouvelle cheffe de l'Office fédéral de la communication
L'ancienne secrétaire générale du Centre va prendre la tête de l'Office fédéral de la communication.
Gianna Luzio va remplacer Bernard Maissen, qui prendra sa retraite au printemps prochain, à la tête de l'Office fédéral de la communication (Ofcom).
L'actuelle secrétaire générale du Centre prendra ses fonctions le 1er avril 2026, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.
Développement suit.
