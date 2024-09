Tirs sur Jésus: «Le mieux serait que Sanija Ameti présente sa démission»

Suite aux tirs de Sanija Ameti sur une image de la Vierge et de Jésus, Céline Weber, vice-présidente des Vert'libéraux, souhaite la démission de l'élue zurichoise du parti.

Les tirs de Sanija Ameti sur une image de la Vierge et de l’Enfant Jésus ne passent pas au sein des Vert’libéraux. «Le mieux serait qu’elle présente sa démission», déclare la conseillère nationale vert’libérale vaudoise Céline Weber, vice-présidente du parti à l’échelon suisse, jointe par watson.

Dimanche, watson a rendu compte d’un post Instagram, dans lequel Sanija Ameti, 32 ans, élue vert’libérale de Zurich, faisait elle-même état, images à l’appui, d’un exercice de tir au pistolet dont la cible était une illustration d’une Vierge à l’Enfant, extraite du magazine d’art Koller. L’image était trouée de nombreux impacts de balles, à hauteur des visages de la Vierge et du petit Jésus.

«Les lignes rouges sont clairement franchies»

Face au scandale suscité par son acte, Sanija Ameti a supprimé le post Instagram en question et s’est fondue en excuses, comme Blick l'a relaté.

Pour Céline Weber, «les lignes rouges sont clairement franchies»:

«Ces tirs sur une icône représentant une Vierge à l’Enfant sont inacceptables. Ils me choquent en tant que chrétienne, en tant que mère, en tant que membre des Vert’libéraux» Céline Weber, à watson

Selon la vice-présidente, «les valeurs des Vert’libéraux sont bafouées». «Ma réaction serait exactement la même si ces tirs avaient visé une image sacrée musulmane ou juive. Mon parti, qui promeut la libre expression dans le respect des individus, ne peut tolérer un tel comportement.»

«Bien sûr, il faudra que le parti national ou la section zurichoise des Vert’libéraux entende Mme Sanija Ameti, mais je ne vois pas quelles explications pourraient atténuer la gravité de son acte. Celles qu’elle a formulées dans ses excuses, à savoir qu’elle avait besoin d’une cible avec une représentation bien visible, ne sont pas convaincantes du tout.» Céline Weber

Etait-ce de la provocation de la part de Sanija Ameti ? «Je n’en sais rien, Mme Sanija Ameti est habituée à communiquer par le biais de la provocation», répond Céline Weber. «Mais, reprend-elle, cela ne saurait être un motif recevable. Son comportement, non dénué de violence, semble avoir été pensé. Aussi me paraîtrait-il indiqué de sa part qu’elle présente sa démission au parti et qu'elle assume entièrement ses actes.»